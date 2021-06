gobernar es escuchar

Este será el quinto debate que se celebra desde que lo restauramos en 2016, tras cuatro años de gobiernos del PP que lo suprimieron al tiempo que relegaban a segundo plano los instrumentos de participación. A mi juicio, es un mecanismo al servicio de la participación e implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos, con el que se pretende realizar una reflexión colectiva sobre las necesidades, sobre los problemas y sobre las expectativas que hay en el conjunto de nuestro municipio y en cada uno de nuestros barrios y pedanías.

Al mismo tiempo que es una herramienta para que la ciudadanía pueda expresarse, este Debate manifiesta la voluntad del equipo de gobierno de favorecer la rendición de cuentas y el control político de la gestión municipal, control político de la oposición y también de los propios ciudadanos. Rendición de cuentas como ejercicio de transparencia, como compromiso con la ciudadanía y como obligación democrática.

Este debate representa la convicción que tenemos en la importancia, en términos democráticos, de que los vecinos y vecinas tomen la palabra y que se construyan puentes que aproximen a ciudadanos e instituciones para que juntos podamos plantear cómo conseguir que Elche sea un municipio mejor para todos sus habitantes.

Porque favorecer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos no se reduce, para nosotros, simplemente a cumplir con el mandato constitucional, sino que es una manera de sumar las buenas ideas, las ganas de mejorar la ciudad y el talento, a la dinámica de la gestión municipal.

Lo he dicho en más de una ocasión, instaurar este cauce de participación no es ni fácil y ni cómodo para el gobierno municipal. Al contrario, lo realmente cómodo es evitarlo como hizo el PP en su mandato. Porque abrir una vía de participación de esta naturaleza y alcance significa estar dispuestos a escuchar todo tipo de opiniones, críticas y reproches. No es un debate de palmaditas en la espalda, lo aseguro.

Pero este gobierno tiene, tenemos, la convicción de que gobernar exige saber escuchar, y que la responsabilidad de dirigir una ciudad requiere una escucha atenta a la pluralidad que nace de la ciudadanía.

El Debate del Estado del Municipio nos ofrece la oportunidad de conocer de primera mano qué opinan los representantes de los diferentes colectivos y asociaciones ilicitanos. Nos permite disponer de un diagnóstico plural de lo que ocurre en nuestra ciudad para, posteriormente, poder analizarlo y plantear las respuestas más adecuadas.

Por otra parte, ni que decir tiene que deseamos que este sea un debate modélico. Que refleje el pluralismo que impera en la sociedad. Que sea un ejemplo democrático de deliberación respetuosa entre las distintas visiones de la ciudad de colectivos y formaciones políticas.

Este debate es nuestra modesta contribución a mejorar y perfeccionar la calidad de nuestra Democracia. Un sistema que es la clave de nuestra convivencia y que, como leí que dijo el presidente del Bundestag alemán hace ya un cierto tiempo. «la mayor amenaza para la democracia es darla por hecho».

Por ello, creo que estamos en la obligación de no dar nuestra democracia por hecha, y debemos tomar decisiones que la fortalezcan y le den más solidez. Esa es la razón última de este Debate, nuestra modesta contribución a ese anhelo de profundizar y perfeccionar la calidad de nuestra Democracia.