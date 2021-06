Francisco Javier Gómez: «Tener más distancia entre alumnos les da más calma para examinarse»

¿Cómo ha ido la primera jornada de exámenes en la UMH?

Ha ido bien, con normalidad y sin incidencias. Todo ello pese a que este año hemos tenido problemas de organización por el número de alumnos y por las medidas de seguridad que nos obligan a mantener una distancia personal de 1,5 metros. En el principal aulario del campus de Elche examinaban todos los años tres tribunales y este año solo lo pueden utilizar dos tribunales y al restante lo hemos tenido que trasladar a otro edificio. Eso nos ha ocurrido en toda la provincia, en la que hemos llevado las pruebas a pabellones y auditorios y se han suspendido todos los exámenes de grado y máster.

Al margen de este asunto, ¿han tenido otros problemas?

No, más allá de la organización, ha ido bien. No ha habido prácticamente incidencias. Como los alumnos están más dispersos, están más tranquilos de lo habitual. Así nos lo han trasladado tanto representantes de centro como secretarios.

¿Por qué dice que el número de alumnos es una dificultad?

Antes de la pandemia en la UMH se examinaban entre 3.200 y 3.300 estudiantes. Tanto el año pasado como este la cifra se ha incrementado en unos 1.000 alumnos. Eso quiere decir que el porcentaje de aprobado en Bachillerato es mayor. A ese aumento hay que sumarle la separación, lo que nos reduce el aforo de las aulas a un cuarto o un tercio. Necesitamos más aulas, una docena para cada tribunal. Los estudiantes están más cómodos y a nosotros nos complica la organización.

¿El número de profesores también se ha incrementado?

Lógicamente ha crecido en proporción al número de alumnos. Nuestros once tribunales cuentan con 223 miembros, entre presidentes, secretarios, vocales y correctores.

¿Todos los estudiantes de la UMH han empezado a examinarse durante este martes?

Todos menos los que se presentan para subir nota o proceden de ciclos formativos. De los 4.300, casi 4.000 vienen de Bachillerato y hacen tanto la fase general como la específica.

¿Qué ocurría si un alumno da positivo en este momento?

Si se da una situación de covid o si el alumno no puede asistir por otra causa de fuerza mayor, como una intervención quirúrgica o un accidente, tenemos un protocolo bien establecido. Lo primero que se haría si hay síntomas compatibles con el covid sería pedirle al estudiante que se quede en su casa y no venga a los exámenes. Si los síntomas se manifestaran durante las pruebas, también le pediríamos que se fuera a su casa. Luego tendría que hacerle una petición a la comisión gestora que la UMH resolverá favorablemente para que pueda hacer los exámenes en julio como si fuera la primera convocatoria. No le perjudicaría la situación y no perdería ninguna oportunidad, pueden estar totalmente tranquilos en ese sentido.

¿Qué más puede contar sobre el protocolo de seguridad?

Lo más importante es que se asegure la distancia interpersonal de 1,5 metros. En nuestras sedes universitarias no es un problema porque lo llevamos haciendo durante todo el curso. Las aulas están numeradas y tienen indicados los puestos que se pueden utilizar. El resto es lo habitual: mascarilla, gel hidroalcohólico y evitar las aglomeraciones.