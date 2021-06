La aprobación del contrato de socorrismo el pasado fin de semana por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche, que se ha hecho tarde pues debería estar en marcha el servicio desde el 1 de junio, según consta en el pliego de condiciones, sigue dado pie al Partido Popular (PP) para denunciar supuestas irregularidades y pedir explicaciones. La última es que el concejal de Turismo, Carles Molina, haya firmado un contrato menor con la misma mercantil para que realice el trabajo que debería estar realizando desde hace semana y media. ¿Es esto posible?

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, José Navarro, ha recordado precisamente todas estas vicisitudes hoy en un comunicado en el que recuerda que dicho pliego "contemplaba que el servicio se pusiera en marcha desde el 1 de junio". Navarro ha declarado que “el servicio de salvamento y socorrismo se está prestando a través de un contrato menor, pero lo dudoso es que este contrato menor se ha adjudicado a la misma empresa que va a prestar el servicio durante dos años en nuestras playas y que llevaba semanas buscando socorristas para nuestras playas sin haber sido adjudicado el servicio”.

Como publicó INFORMACIÓN, hace dos semanas una de las cinco mercantiles que peleaban por el contrato anunció a través de redes sociales que estaba buscando ya socorristas para las playas de Elche. Ese día aún no era ni mucho menos oficial que había sido la adjudicataria. El propio portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, dijo que era una temeridad porque mientras la adjudicación no estuviera cerrada se podían presentar incluso recursos por otras empresas que dejaran en suspenso. Ahora bien, también manifestó que el mismo día que se abre el último sobre todas ellas son conscientes de quién va a ganar porque conocen el sistema de puntuación.

Navarro ha añadido que “desde el Partido Popular queremos saber cuáles son los motivos por los que se ha hecho un contrato menor si el pliego de este servicio contemplaba la prestación del servicio a partir del 1 de junio, nos parece un auténtico descontrol el que está sufriendo la concejalía por la falta de responsabilidad y diligencia del señor Molina, quien tiene que centrarse, tiene que trabajar en pro de la ciudad y la seguridad de todos los usuarios, es inadmisible la situación que viven nuestras playas desde que es concejal y la dejadez en nuestros servicios. Exigimos al concejal Molina que de explicaciones hoy mismo sobre estos hechos que se están produciendo bajo su responsabilidad. Es incompresible que a 8 de junio aún no se haya adjudicado uno de los contratos más importantes de su área.” ha concluido Navarro.

Fuentes municipales explicaron que el Ayuntamiento de Elche ha tenido que echar mano de un contrato menor para poner en marcha el servicio, lo que en cualquier caso se ha hecho tarde, pero que el primer fin de semana de junio no podían estar las playas sin servicio de salvamento, por lo que se optó por esta fórmula. Curiosamente, es a la misma empresa a la que se le ha adjudicado el contrato por dos años (prorrogable por anualidades otros tres) a la que se le ha hecho el encargo, que es lo que denuncia el grupo de la oposición.