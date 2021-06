En directo: Debate sobre el estado del municipio de Elche

9:59 Pablo Ruz (PP): "Hemos venido a escuchar, no a escucharnos (al alcalde)"

Pandemia, incumplimentos, alternativas y fiscalía son los cuatro puntos que va a abordar el portavoz del PP. Ruz le ha dicho al alcalde que "hemos venido a escuchar, no a escucharnos", también le ha reprochado que ayer dijera al final de la sesión, al desconocer que el micrófono estaba abierto que "esto ha sido un tostón", frase que después intentó matizar Carlos González al asegurar que se había referido a su intervención, no a la sesión en sí. Según Ruz, "el sectarismo ideológico está por encima de la pandemia, este es el señor González" y ha dicho que "son alternativa" en referencia a su grupos. Ruz está acusado al alcalde de "propaganda, falso, excesivo y grandilocuente" y ha asegurado que no se realizan los proyectos.

9.40 HORAS. Aurora Rodil (Vox): "Estan muy lejos del aprobado en su gestión señor alcalde"

La edil ha abierto su exposición con la pandemia y recordando cómo el calzado dejó de elaborar productos para elaborar material sanitario, "que nos nos dio ni el Gobierno ni la Generalitat" y ha recordado que "fueron abandonados a su suerte muchos ciudadanos". La edil, médico de profesión, está siendo muy crítica con la gestión de la Sanidad y con "los horrores de la residencia de Altabix, llegaremos hasta el final por la inobservancia de nuestro Ayuntamiento y de la Generalitat.". La edil ha asegurado que se han admitido tres querellas por la gestión de la clínica de Altabix, donde hubo un centenar de contagios. La edil se ha referido al problema del paro, "un 60% son mujeres, veo aquí la eficacia de sus políticas feministas", le ha dicho al regidor.

Rodil ha criticado la agenda ideológica y la propaganda, "mantienen los subsidios ideológicos, es un despilfarro la agenda 2030" y ha planteado destinar "gastos incomprensibles" a cosas más necesarias. "Este es el gobierno de las obras mal hechas. Son caprichosos carriles bicis y obras que se han ido de presupuesto, como la Corredera. Tienen un odio patológico al automóvil. Son decisiones arbitrarias que impactan en el bolsillo de los ciudadanos". La concejala de Vox ha dicho que hay muchos atascos, "quitan polución donde vive el edil de Movilidad pero aumenta en los barrios". Sobre el Mercado ha dicho que vamos a pagar una indemnización millonaria "paguen ustedes por su negligente gestión", ha explicado. Y sobre el centro de congresos ha pedido que se haga, "cuando les interesa si hacen cambios en el plan general, como con el cambio de usos del estadio de fútbol". Ha recordado el "fiasco" del edificio de Riegos del progreso, "son el gobierno de los despropósitos, quieren desclasificar seis millones de metros cuadrados para clasificar otros que les interesan". También ha dicho "nos ningunean a la oposición. Somos un ayuntamiento investigado por la fiscalía anticorrupción, un ayuntamiento que se nos investiga por dejación de funciones y algunos de los miembros de este equipo de gobierno tendrá que ir al juzgado por dañar el nombre de uno de nuestros concejales cuando es tan fácil pedir perdón". En referencia a una demanda presentada por Juan Antonio Alberdi, su compañero en Vox. También se ha referido a la cruz de los caídos, "que ridículo ha hecho señor alcalde retirando la encuesta en redes sociales para que se derribe". Rodil ha añadido que "quiere hacer pagar al pueblo ilicitano otra sentencia por su pernicioso sentido ideológico". También se ha referido a las pedanías, sin atender, a los parques y jardines. Para Rodil el equipo de gobierno "parece un quinceañero más preocupado en el aló presidente". Y ha afirmado que seguirá haciendo propuestas y proyectos, "cosas constructivas. Nuestro municipios necesita crecer y revitalizar sus barrios, las pedanías y hacer de Elche un municipio amable. Dejemos la ideología a un lado y escuchemos a la gente y lo que quiere; en definitiva, hacer aquello para lo que nos eligieron que es el bien de todos los ilicitanos".

9:18 HORAS. Eva Crisol (Cs): "Hay muchas promesas incumplidas, gobiernan sin impunidad"

La edil de Ciudadanos ha dicho que "no nos podemos justificar en la pandemia para cosas que no se han hecho" y asegura que la oposición no puede fiscalizar porque no tiene medios. "Recibimos la información cuando ya no es necesaria" y ha puesto como ejemplo la rescisión del contrato del Mercado. "Nos enteramos porque leemos la Prensa", ha explicado con tristeza. Crisol ha dicho que nunca se ha reunido la mesa del mercado después de constituirse, "estamos en la misma situación desde 2019, eso sí, la ciudad está levantada. No sabemos cómo acabará Virgen de la Cabeza" y ha hecho varias referencias a esta vía. "El gobierno no sabe qué hacer con esta obra". La edil también se ha centrado en las pedanías: "quieren que se les trate como ilicitanos y no recorrer un kilómetro para echar la basura", ha explicado. "Todas las pedanías son Elche, quieren instalaciones deportivas no sean edificios abandonados". Crisol ha reprochado que el alcalde dijo que en febrero o marzo estaría la patrulla rural para evitar los robos y nada de eso se ha hecho.

La edil de Ciudadanos ha sido muy crítica con el transporte público o la educación en las pedanías. "En el debate de 2019 el portavoz del grupo socialista, Héctor Díez dijo que el pliego de condiciones del transporte a las pedanías estaba, y ahí sigue aparcado". La edil asegura que la mayoría de monitores deportivos está en la concejalía, en vez de los centros educativos fomentando el deporte. Eva Crisol ha vuelto a reivindicar instalaciones en Los Palmerales o en La Marina. En un tono muy comedido ha sido muy reflexiva en todas sus apreciaciones, pero sin dejar de criticar la gestión. "No hay un plan de mantenimiento de arbolado", ha manifestado, "en algunos parques parece que estamos en la selva". La concejala también se ha referido a los carriles bicis porque los ciudadanos "fueron ninguneados, sin darles explicaciones" y ha pedido más inversión para los polígonos. "No sé si habrá centro de diseño y moda del calzado, ¿qué ocurre con el compromiso que adquirieron con el calzado cuando ahora dicen que es un centro de aprendizaje? Han ninguneado al calzado". Ciudadanos ha pedido reducción de tasas e impuestos, a igual que García Ontiveros, y ha pedido que "si se comprometen, cumplan con los compromisos y actúen". La edil ha recordado que la avenida de la Libertad "se encuentra abandonada después de prometer que invertirían en ella". Sobre políticas sociales ha dicho que se tiene que invertir más, como en turismo. Y en relación con el centro de congresos les ha dicho "escuchen a los agentes sociales y asuman lo que les dicen, acaten ese resultado, les guste más o menos". La edil ha criticado los recortes, como los de participación ciudadana, "para ustedes ya no es tan importante, solo es un slogam electoral". Y se ha referido al olvido con la oposición, "no nos necesitan para gobernar, pero permitan que participemos, informennos y sean transparentes y no solo alardeen".

9.00 HORAS El alcalde ha abierto la sesión y ha dicho que los portavoces tendrán quince minutos para su exposición. Inicia la sesión el edil García Ontiveros.

9.05 HORAS. García Ontiveros: "No hemos sabido explotar el turismo",

Con esta frase de autocrítica ha abierto la segunda y última sesión sobre el estado del municipio de Elche el concejal no adscrito Eduardo García Ontiveros. "El Ayuntamiento tiene una responsabilidad para que todo avance. Con coherencia desde el gobierno y desde la oposición", ha dicho el edil, después de que ayer los interlocutores sociales hicieran, en su mayoría, una valoración crítica, de muchos aspectos del día a día. El edil se ha referido a la pandemia y a la necesidad de implementar medidas económicas para la reactivación. "Llevo reivindicando desde el inicio del mandato la necesidad de recuperar la confianza público-privada", ha añadido, que ha manifestado que el palacio de congresos "no puede ser una guerra constante". El edil ha hecho varias referencias a la intervención ayer de Perfecto Palacios, de la CEV, coincidiendo con sus apreciaciones.

El edil ha dicho sobre el Mercado que se sacan dos conclusiones. "El Consell Jurídic dice que puede haber una indemnización, que puede ser millonaria, y a ella no se le puede cargar con un vicio oculto, un interés público que ya existía en aquel momento". García Ontiveros ha dicho que la empresa pedirá una medida cautelarísima para evitar que se toque un solo ladrillo del Mercado hasta que se resuelva su indemnización. Sobre las pedanías ha dicho "esta no está siendo la legislatura de las pedanías, como se nos dijo. Aunque la crisis sea pandémica se puede gestionar mejor las pedanías, nuestros olvidados de toda la vida". Recordó que habían desaparecido los presupuestos participativos. "Es normal tener un rosario de quejas", ha añadido. Sobre la obra de Virgen de la Cabeza ha dicho "ustedes han pinchado" y ha criticado lo que prevé proyectos que se retrasarán, como el pago de la deuda del Consell, el proyecto para el PGOU, la oficina de Correos o la oficina de regularización de viviendas, que tendrá un carácter autonómico. García Ontiveros también ha criticado que se quiera ahora proteger fachadas y edificios históricos, después de años de abandono. Sobre la finca El Arsenal ha dicho "ustedes son rehenes de dos décadas de autorizaciones. Han tenido tiempo para resolverlo si hubieran tenido las herramientas al día".

Ha criticado que el Ayuntamiento haya sido incapaz de conseguir que el Gobierno acabe la ronda sur, "un kilómetro falta", el retraso del centro de la mujer o la oficina del Prop. "Se nos promete mucho pero no se nos da nada, hace falta mucho", ha explicado el edil no adscrito, quien ha recordado que las pedanías suspendieron ayer al equipo del gobierno y "no todos pueden estar equivocados".