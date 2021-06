Marzà dice que la ley del Palmeral "persigue la protección de un bien, que al margen de las ideologías, todos los valencianos estimamos como propio"

Marzà ha recordado que el proyecto de ley que se presenta es un paso más en su protección. Prevé la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) el oficio de palmerero y la artesanía de la palma blanca. También se protege la Acequia Mayor del Pantano, su archivo y las alineaciones de palmeras . La modernización de la norma para una mejor coordinación entre las diferentes normativas. "El proyecto de ley resuelve las amenazas patrimoniales y urbanísticas del Palmeral con plena seguridad jurídica de los propietarios", ha dicho.

También ha indicado que la norma que se está debatiendo "establece las bases para el camino de las denominaciones de origen de la Palma Blanca y del dátil de Elche". La ley, ha dicho, "insta al Ayuntamiento y otras administraciones a modificar la normativas, bajo el principio de excepción cultural, que amenacen al Palmeral".

"Perseguimos la salvaguarda, protección y difusión de un bien, que al margen de las ideologías, todos los valencianos estimamos como propio", ha destacado. Ha mostrado su compromiso para la transformación del Hort del Gat que quieren que sea un punto de encuentro, dentro de un huerto histórico, de asociaciones culturales y festeras. Y ha terminado con unos versos del poeta Gaspar Jaén sobre el Palmeral.

Podemos ha sido el primer partido en fijar su posición sobre el proyecto de ley. Su diputada ha reconocido que desde la República se está protegiendo la joya ilicitana y ha hecho un repaso a sus bondades.

Vox ha pedido una nueva redacción del texto y no ha presentado enmienda a la totalidad. Ha dicho que toda protección es poca. Han pedido no aumentar el incremento de representantes en cada órgano de gestión abogando al "adelgazamiento de la Administración en general" y en base a que "hasta ahora ha funcionado bien". También ha cargado contra su composición paritaria "defendiendo una composición equilibrada, desde el criterio general no hay obligación jurídica, dejen de imponer cuotas que las mujeres se defienden solas", ha dicho la diputada.

Ciudadanos se ha referido al "bosque inédito en Europa" para describir el Palmeral de Elche y como un "anciano milenario". Lo que le preocupa, a la formación naranja, han dicho, es que la riqueza del Palmeral perdure por muchos siglos más. "Tenemos que adaptar la legislación en pro de la ciudadanía" y ha apelado por preservar el uso agrícola del Palmeral, la protección de las acequias destruidas por la desidia de unos y otros, ha cargado contra el ajardinamiento del Palmeral y ha mostrado a favor de dotar de financiación la ley.

Desde Compromís, han aplaudido que no haya ninguna enmienda a la totalidad de esta ley y ha dicho que habrá tiempo de discutir en las próximas semanas las enmiendas de cada partido político. Su diputada ha reconocido que las medidas tomadas hasta ahora han sido incompletas que necesitan un sentido y orientación clara que dote al Palmeral de una estrategia completa a la hora de protegerlo. Han abogado por la "efectiva recuperación y puesta en valor de todos los elementos que permitan su supervivencia y preservación de elementos culturales, dar uso social compatible con la preservación de sus valores, también el turístico, que permita que el Palmeral sea un patrimonio vivo sin perder ni un milímetro de respeto a este bien".

El PP ha dicho que no han presentado enmiendas porque los ilicitanos quieren está ley "pero no esta ley". Los populares han criticado la ausencia de Marzà en el anterior debate "sin explicaciones" y los errores que ha presentado el borrador en la redacción. "Es un proyecto de ley burocrático y poco democrático", han lamentado. Respecto a la financiación necesaria ha dicho que todos los comparecientes solicitaron medidas económicas para la conservación del Palmeral y que faltan referencias a ello. "La preservación viene de su uso, se trata de desarrollar proyectos que potencien los huertos", ha dicho su diputada. Han apelado a usos turísticos, empresariales, educativos de iniciativa público-privado. Tal y como está esta ley redactada no soluciona el problema. En contra de la expropiación y de tratar el Palmeral como mero espacio ornamental. "Aún estamos a tiempo", ha concluido la representante del PP.

El ilicitano Francisco Rubio, diputado del PSOE, ha cerrado el debate, con palabras del poeta Miguel Hernández, "de tanto mirar las palmeras uno se hace alto", ha dicho. "Necesitamos esta ley para proteger el Palmeral de Elche" y ha dicho que "desde que nacemos hasta el último adiós los ilicitanos viven rodeados de las ramas de las palmeras". Ha añadido que esta ley de protección del Palmeral "pone en valor y garantiza su futuro, demuestra el compromiso del Consell con el Palmeral" y ha dado las gracias. También ha hecho referencia a palabras de Pedro Ibarra para ilustrar la protección del Palmeral.