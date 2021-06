Elche tendrá Fiestas de Agosto sin desfiles pero con conciertos en el Hort de Baix y la Universidad

Que la celebración de las fiestas patronales de agosto este año no tendrá nada que ver con su esencia previa a la pandemia es una realidad y se puede asegurar ya, por mucho que la campaña de vacunación avance a buen ritmo y la Comunidad Valenciana presente algunas de las mejores cifras del país en cuanto a la batalla contra el covid. Eso sí, que las fiestas no se asemejen en nada a la tradición no quiere decir que este verano los ilicitanos no puedan disfrutar de unos días especiales, en los que no se llevarán a cabo los actos festeros que más concentración de público provocan, como los desfiles de Moros y Cristianos, las ofrendas o la Charanga, entre otros.

En agosto no se realizarán este tipo de actos multitudinarios pero sí que se celebrarán eventos de carácter sociocultural con los que el bipartito pretende dinamizar la actividad comercial y servir un balón de oxígeno a la hostelería, uno de los sectores económicos que más se ha visto castigado por la pandemia. Entre estos eventos socioculturales, los que más llamarán la atención serán los conciertos que se pretenden realizar en emplazamientos como el Hort de Baix o la explanada de la Universidad Miguel Hernández (UMH), en la que se volverá a instalar, como viene ocurriendo desde 2018, una barraca con un escenario en el que actuarán diversos artistas. Esta barraca en la UMH, evidentemente, no será igual que en años pasados, ya que contará con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar la propagación del virus, así como con un protocolo que organice de forma escalonada la entrada y la salida y se eviten de esta manera las aglomeraciones. Esta instalación, como otros recintos de la provincia que están acogiendo conciertos, deberá garantizar la distancia de seguridad entre los asistentes.

El portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, anunció este viernes que la realización de algunos de los actos más significativos de las fiestas patronales, como la Nit de l’Albà, están todavía en estudio y dependerá de la evolución epidemiológica que se viva los próximos dos meses. Con todo, de las palabras de Díez se puede deducir que este verano será casi imposible que los ilicitanos disfruten de la espectacularidad de la Nit de l’Alba, al tiempo que, a preguntas de los periodistas, reconoció que no tendría sentido trasladar su celebración a otro momento del calendario.

Modificación presupuestaria

El concejal socialista también hizo público que el bipartito ha aprobado una modificación presupuestaria para destinar una partida de 335.000 euros para la organización de los conciertos en el Hort de Baix y la explanada de la UMH con los que se quiere reactivar el comercio y la hostelería tras unos meses tan duros como los que se están viviendo. El equipo de gobierno también está abierto a llevar estas actuaciones a otros emplazamientos de Elche con unas características similares, es decir, que sean abiertos y con espacio suficiente para garantizar la distancia interpersonal. En paralelo a ello, la Concejalía de Fiestas, que dirige la edil Mariola Galiana, ya está trabajando en la confección de la programación musical con la que se quiere sorprender a los ilicitanos.

La nueva partida presupuestaria de 335.000 euros con la que se ha reforzado al departamento de Fiestas permitirá cubrir gastos como la instalación de equipos de sonido e iluminación, la vigilancia o la contratación de artistas. Dos factores más han animado al equipo de gobierno a dar luz verde a los conciertos en agosto: que los eventos deportivos ya puedan acoger público en las gradas y que otras localidades de la provincia, como ocurre con Alicante, llevan ya semanas ofreciendo directos.