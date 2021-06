Así serán las fiestas de este año en Elche

La junta de gobierno local ha aprobado la modificación presupuestaria 15 por valor 428.000 euros. De ellos, 335.000 euros se van a destinar una partida para el área de Fiestas.

“A tenor de la evolución que está experimentando la pandemia gracias a las vacunaciones y el esfuerzo colectivo de los ilicitanos, y como consecuencia la baja incidencia, la Junta de Gobierno ha decidido, en previsión a la situación que podamos tener en el mes de agosto, reforzar el departamento de Fiestas”, ha anunciado Héctor Díez.

El portavoz ha aclarado que “si hay algo claro para el mes de agosto es que no habrá fiestas patronales en sentido estricto. No obstante, ello no quita que sí que se puedan realizar, dentro del marco que establezca la Generalitat Valenciana, actividades complementarias que puedan ayudar a la dinamización social y comercial de Elche durante la semana de fiestas”.

Díez ha dicho que se refiere a actividades socio culturales con el aforo limitado y siguiendo siempre los protocolos exigidos por las autoridades sanitaras en cada momento.

De esta manera se podrán llevar a cabo actividades como conciertos y actuaciones en el Hort de Baix o en la UMHE. El objetivo es favorecer la actividad comercial en la semana de fiestas.

La modificación presupuestaria sirve para dotar al departamento de los medios necesarios para la instalación de equipos de sonido, iluminación, vigilancia, así como contratación de artistas para estos eventos en el entorno de la semana de fiestas.

Además, se contemplan otro tipo de dotaciones presupuestarias necesarias en el caso de que se pudiera hacer algo más. Lo que sí ha especificado es que no habrá desfiles ni actos multitudinarios que favorezcan la propagación del virus.

“Queremos que los ilicitanos e ilicitanas puedan disfrutar de su ciudad durante la semana de fiestas, teniendo en cuenta las medidas restrictivas, a través de actividades contempladas en el marco legal de conselleria”, ha añadido que esto servirá de estímulo para el comercio y la hostelería local.

En segundo lugar, la modificación presupuestaria va a servir para atender las necesidades inmediatas del parque móvil de la Policía Local. Se van a destinar 72.000 euros para la reparación de vehículos de la Policía Local, y se crea una partida de 21.000 euros para alquiler de vehículos. Díez ha explicado que estas medidas se adoptan hasta que se haga efectivo el contrato de adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local.