Propuestas sindicales en el debate del estado de la ciudad de Elche

Los días 8 y 9 se celebraron en Elche las sesiones del debate sobre el estado de la ciudad, un espacio que en esta ocasión fuimos invitados los agentes sociales CC.OO., UGT y la patronal CEV.

Desde UGT y CC.OO. hicimos un análisis de los datos de desempleo, contratación y cobertura de desempleo que hay en nuestra ciudad. Es innegable la repercusión que ha tenido la pandemia por la COVID-19 en estos datos, que como decíamos, no son solo datos, sino que detrás hay personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y de un estado del bienestar falto de desarrollo.

En esta ciudad sigue habiendo mucha contratación eventual, mucha rotación, mucha precariedad y muchos contratos a tiempo parcial que no cotizan por las horas que en realidad se realizan.

Destaca la contratación en el sector servicios que supone más del 68%, pero nos preocupa que la contratación en el sector industrial no supere el 20%, la agricultura no suele llegar al 4% de los contratos y la construcción apenas supera el 8%.

En desempleo en Elche a 31 de mayo fue de 26.095 personas de las cuales el 60,33% son mujeres y el 39,67 son hombres.

A 31 de diciembre de 2019 Elche tenía 22.945 personas paradas, es decir que esta ciudad durante el 2020 y lo que llevamos del 2021 se ha incrementado en 3.150 personas más paradas o mejor dicho, inscriptas en el desempleo.

De las 26.859 personas paradas en el mes de Abril, cobraron una prestación contributiva por desempleo 5.494 es decir el 20.34%, que viene de haber cotizado más de un año al desempleo.

6.311 cobraron un subsidio por desempleo, son personas que agotan sus prestaciones por desempleo o no cotizaron un año al desempleo y ya suponen el 23,49%, y que entran en los llamados parados de larga duración, la gran mayoría mayores de cuarenta y cinco años, y sobre todo con cargas familiares.

Las 1.296 personas que cobraron la Renta Activa de Inserción RAI, suponen el 4.81%, en su mayoría se encuentra en exclusión social.

En definitiva solo cobra alguna prestación el 48,65 %.

Una reflexión y que tiene mucho que ver con lo que ocurre en esta ciudad, si hay 26.095 personas paradas y solo cobran alguna prestación 13.068 el resto ¿de que vive? o ¿de que subsiste? Hay 13.930 personas que no cobran nada.

Este colectivo se convierte en carne de cañón, para la economía sumergida.

En Elche existe economía sumergida, pero no solo en el sector del calzado, sino que se ha generalizado en los servicios, hostelería, construcción y en el sector agropecuario, empleo doméstico, personas sin dar de alta, horas extras que no se pagan, jornadas que no se cotizan, contratos a tiempo parcial que son contratos a tiempo completo, hay mucha subcontratación y externalización en las realización de productos y servicios.

Estamos en un momento de transición, de profundos cambios; durante estos días se pone en valor el Dialogo Social, el proceso de Concertación Social que con particular intensidad se ha desarrollado y vivido el conjunto de España y de nuestro Municipio.

Desde el minuto uno de esta crisis sanitaria y económica y en plena pandemia, desde las organizaciones sindicales y empresariales trabajamos para atender la pandemia; los efectos económicos, los efectos sociales, el drama humano que iba a sufrir nuestro país y por ende nuestra ciudad.

Nos volcamos para poder llegar a acuerdos. Nos volcamos para poner instrumentos en marcha, como los ERTES.

Pero no solo los ERTES, subsidios, subsidios para las empleadas del hogar, que nunca habían tenido; subsidios para que los fijos discontinuos pudieran aguantar la temporada; subsidios para alargar el desempleo a aquellas personas que acababan el desempleo.

Hemos querido dar nuestra visión de lo que ocurre, pero no queremos quedarnos con la denuncia de los hechos, creemos que como sindicatos socio-político tenemos que hacer propuestas que mejoren la vida de las trabajadoras y de los trabajadores, de los jóvenes, de los pensionistas y jubilados, de la ciudadanía de esta ciudad.

-Creemos que hay que hacer campañas de concienciación y de denuncia de esta situación.

-Realizar un plan de movilidad que mejore los desplazamientos hacia los centros de trabajo, evitaremos accidentes, contaminación y que sea más sostenible, tenemos que pasar a tener un horario más Europeo que pueda conciliar la vida laboral y familiar. No se pueden realizar las jornadas interminables que provocan desafección por las nuevas generaciones a ciertos trabajos como el calzado.

-No solo hay que hablar de los productos y servicios que se producen en la ciudad, también hay que hablar de las condiciones laborales que tienen las trabajadoras y trabajadores.

-Si este Ayuntamiento a concedido ayudas en los distintos programas a los sectores económicos necesitados, creemos que tiene una deuda con lo que han perdido su empleo, por ello con el remanente del Plan Paréntesis proponemos que esta corporación cree un Plan de Empleo, algo que venimos proponiendo desde el inicio de la pandemia, que no sustituya al empleo público municipal, sino que sirva para mejorar la ciudad de Elche en sus infraestructuras, paisajisticamente, ayudando a los servicios sanitarios , a los servicios a la dependencia, que atienda en la medida de los posible a las personas que peor lo han pasado en esta pandemia., y que este Plan de Empleo sea negociado en el marco del Acuerdo Territorial por El Empleo de Elche, donde están presentes los agentes sociales y el Ayuntamiento.

Para tener una recuperación en mejores condiciones es necesario mejorar las políticas activas de empleo y el Servicio Público de Empleo.

Es preciso evitar que la desigualdad se haga mayor durante la recuperación y, por ello, desde CC.OO. y UGT reclamamos que se tomen medidas enfocadas a este propósito, como el aumento pendiente del SMI o una reforma fiscal integral que garantice la progresividad, equidad y suficiencia del Estado de bienestar.

Por ello decir que el problema en España, en los diferentes territorios y por ende en la Ciudad de Elche, es que el devenir de la economía y de las empresas ha generado un submundo de trabajadores y trabajadoras donde muchas veces los derechos laborales aparecen en el mejor de los casos como un deseo pero no se ven reconocidos.

-Creemos que con los Fondos Europeos tenemos una oportunidad y un reto como ciudad, sepamos utilizarlos, que las medidas que se acuerden sean consensuadas con la ciudadanía ilicitana y con sus representantes.

Si el Ayuntamiento tiene proyectos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Elche, queremos estar en la propuesta y en el debate de los mismos.

Para hacer de Elche una ciudad, amable, sostenible, habitable, con empleo digno, integradora e igualitaria.

Manifestar nuestra voluntad de unidad para trasladar un mensaje de confianza, seguridad y ánimo mediante acuerdos que trasladen a nuestra sociedad que estamos todos comprometidos para trabajar por el mejor futuro para nuestra ciudad, Elche.

En estos retos encontráis a UGT y CC.OO. para colaborar y hacer propuestas, sabemos que no es fácil, pero tenemos la oportunidad.