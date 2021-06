El PP acusa al alcalde de Elche de ocultar un informe

El portavoz del grupo municipal popular y presidente del PP de Elche, Pablo Ruz, denunció ayer en una comparecencia en el Centro de Congresos la existencia de un informe, publicado el pasado mes de mayo por la Agencia Española de Protección de Datos, que les permitiría acceder a los expedientes de entrada y salida del Ayuntamiento ilicitano y que «el equipo de gobierno (PSOE y Compromís) lleva ocultando desde entonces». Según la versión del líder de la oposición, la Agencia de Protección de Datos se pronunció sobre si tenían o no derecho a acceder a esta documentación a petición de la propia Alcaldía después de que el Síndic de Greuges, en otro informe, considerara procedente que la oposición tuviera acceso a toda aquella documentación que tramita el equipo de gobierno. Precisamente hace dos semanas el alcalde, Carlos González, en una entrevista con INFORMACIÓN, aseguró que su gobierno había sido el más trasparente de todos y el que más facilidades había dado a la oposición para ejercer su labor fiscalizadora este mandato. Pablo Ruz no lo tiene tan claro y reprochó a González que les tenga sometido a una «obstrucción permanente», al tiempo que añadía que, si se les sigue negando el acceso a la documentación, se verán obligados a acudir a los tribunales, una fórmula que el PP ha empleado en varias ocasiones ya lo que va de mandato. Pablo Ruz, quien ayer aún no tenía el informe de Protección de Datos, añadió que el mismo, «da la razón al Partido Popular» y «el señor González no puede retrasar más su publicación».

"Es una obstrucción permanente del equipo de gobierno a la oposición", dice Ruz

El portavoz popular recordó que la llegada del informe al Ayuntamiento, el pasado mes de mayor, prácticamente coincidió en el tiempo con la presentación de la denuncia que realizó el asesor del grupo ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestos fraccionamientos de contratos durante los dos últimos años por los miembros del equipo de gobierno. Los dos últimos interventores ya han prestado declaración sobre este asunto, que está pendiente de que el Ministerio Público resuelva qué hace con la denuncia, si la envía al juzgado para que se investigue o bien la archiva. Según explicó Ruz, la Agencia Española de Protección de Datos certifica que el Ayuntamiento de Elche debe permitir el acceso directo de todos los concejales al sistema de gestión electrónica de los expedientes municipales y al registro de entrada y salida de documentos, tal y como ya resolvió el Síndic de Greuges en noviembre de 2020. «Exigimos que hoy mismo se nos entregue la contestación de la Agencia Española de Protección de Datos que guarda Carlos González desde el 21 de mayo», reclamó Ruz, «ya no hay informe que solicitar, ni institución a la que preguntar, el Síndic fue muy claro y hasta hoy se nos ha negado algo que nos corresponde por Ley. El Ayuntamiento quiso alargar el proceso haciendo una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos, que finalmente nos ha vuelto a dar la razón». Para el líder de los populares, «la opacidad del Ayuntamiento es conocida por todos, el gobierno municipal ha sido condenado por vulnerar los derechos de la oposición al no entregar una información pública al Grupo Popular, ha sido reprendido en tres ocasiones por el Síndic por su mala praxis, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y ahora, un nuevo varapalo». Finalmente, Ruz dijo que esta forma de actuar «demuestra la falta de consenso y diálogo que tiene González con la oposición, un señor que preside la Red de Entidades Locales por la Transparencia de la Federación Española de Municipios y a la vez oculta durante un mes el informe de la Agencia sin que quepa excusa alguna».