Elche aplaza por segundo año el Misteri y la Media Maratón se corre el 10 de octubre

Cuatro días después del anuncio por parte del Ayuntamiento de que Elche tendrá conciertos en la Universidad o en la Rotonda pero no desfiles en agosto, coincidiendo con las fechas de las Fiestas Patronales, y pendientes de la decisión que se adopte sobre la Nit d’Albà, ayer el Patronato del Misteri d’Elx confirmó que no habrá representaciones en agosto y que ya está pensando en otoño. De hecho, octubre va a ser vuelta a la normalidad porque ayer también se anunció que se disputará la 48 edición de la Media Maratón por un máximo de 2.000 corredores, concretamente el día 10, que son los que se inscribieron el pasado año y no pudieron disputarla.

El acuerdo de anular las representaciones del drama asuncionista se adoptó por la junta rectora en una reunión telemática. Esta es la segunda vez que se toma la decisión, como ya ocurrió en 2020, pero en esta ocasión, «dado que la pandemia todavía sigue activa y el proceso de vacunación todavía no se ha completado. Desde el órgano gestor se considera que lo prioritario es garantizar la seguridad de cantores, operarios y operarias y del público que asiste a la celebración. Cabe recordar que las condiciones en que se desarrolla el Misteri hacen imposible garantizar la distancia de seguridad entre las más de 250 personas que forman parte de la escenificación.

El presidente ejecutivo del Patronato, Francisco Borja, explicó que «pese a que se trata de una decisión difícil, entendemos que es la opción más prudente si tenemos en cuenta que, aunque el estado de alarma no está vigente, el riesgo de contagio sigue existiendo. Las recomendaciones sanitarias siguen pasando por evitar espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos y, en este sentido, desde la junta rectora del Patronato consideramos que es la mejor decisión que podemos tomar desde el punto de vista de la salud pública y de la seguridad de la ciudadanía». El presidente ejecutivo apuntó que «esperamos que las condiciones sanitarias permitan trasladar las representaciones al otoño de 2021; no obstante, esta decisión dependerá de la evolución de la pandemia y de la evolución del proceso de vacunación».