Fátima Housef, siria en Elche: "Yo no crecí deseando ser una mujer refugiada"

“Yo no crecí deseando ser una mujer refugiada. No me quedé embarazada pensando que mis hijos iban a ser refugiados".

Ha sido la frase con la que Fátima Housef, refugiada siria en Elche ha dado comienzo a la lectura del manifiesto por el Día Mundial de las Personas Refugiadas en el Ayuntamiento a la que han acudido la Concejala de Cooperación, Mariola Galiana y representantes de ONGs y plataformas de ayuda a los migrantes.

Fátima ha contado su travesía para llegar a España tras abandonar Alepo en 2012, al estallar una Guerra Civil en su país. Huyó a Turquía para cruzar la frontera con Grecia, gracias a la ayuda de las mafias migratorias que cobran dinero por pasar a las personas refugiadas al lado europeo en condiciones muy precarias. "Cuando llegamos a Europa nos encerraron en un campo de refugiados sin saber lo que sería de nuestra familia", ha explicado Fátima. En 2017 llegó a Elche, donde vive desde entonces. La refugiada ha querido expresar su cariño por los vecinos de la ciudad y ha asegurado que "somos personas refugiadas y ahora también ilicitanos".

Un mensaje contra la intolerancia

La representante de Amnistía Internacional, Maribel Hernández, ha denunciado "la falta de cooperación entre los países de la Unión Europea" para que los refugiados "no tengan que jugarse la vida en viajes llenos de peligros y amenazas". Además, ha expresado su rechazo a los "discursos de odio" que demonizan a los refugiados y "criminalizan a las organizaciones que trabajan ayudando a las personas migrantes".

Los actos reivindicativos por el Día Mundial del Refugiado seguirán hasta el próximo día 20 de junio con actividades como conferencias, un concierto o talleres infantiles.