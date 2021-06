El catálogo de elementos protegibles de Elx

El propio documento que presenta el Ayuntamiento reconoce, ahora, la necesidad de avanzar en disponer de la actualización del mismo. Por ello, y en vista de que la revisión del PGOU de 1998 (del que forma parte) puede alargarse años, se decidió tramitar el nuevo catálogo de forma independiente de la revisión de aquel.

Vista la situación, parece una medida acertada. Otra cosa es que, en esta ocasión, se confirme que el proceso que se inicia sea realidad y no quede, otra vez, en un mero anuncio sin más continuidad. Recordemos, por no ir más lejos, que el pasado 9 de febrero de 2007, en INFORMACIÓN, aparecían unas declaraciones del concejal de Urbanismo del momento, en las que se anunciaba la creación de una Comisión, integrada por el Ayuntamiento, la Universidad de Alicante y el Colegio de Arquitectos para «proceder a la revisión del Catálogo de Edificios Protegibles». Ya se anunciaba, entonces, que el nuevo documento incluiría paisajes, espacios naturales y otros elementos característicos del municipio que la legislación obligaba a incluir. En esa misma información el Colegio de Arquitectos, reiteraba su preocupación por la no actualización del Catálogo. Más de 14 años después, éste sigue sin actualizar.

Más recientemente, el 26 de enero de 2018, otro concejal de Urbanismo declaraba que se había puesto en marcha una Comisión de estudio para la revisión del PGOU y que ahí entraba el tema del Catálogo para lo que ya se había presentado, en diciembre de 2017, un listado de posibles incorporaciones en la Mesa de Patrimonio. Y así podríamos seguir con los múltiples anuncios oídos sobre el tema.

El documento, ahora presentado, se inicia con una declaración contundente, que reconoce el fracaso en su tramitación: «Dada la urgencia de contar con un Catálogo de Protección actualizado…». Recordemos que, tal y como se expone, «la actualización del Catálogo era necesaria ya desde la promulgación de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, a la que no está adaptado ni al resto de la normativa sobre Patrimonio. Y que esta necesidad llegó a ser acuciante, desde la entrada en vigor de la LOTUP en 2014».

Tampoco el Palmeral, reconocido como Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, figura en el vigente Catálogo ni en el PGOU, que nunca se actualizó para incluirlo, con evidente muestra de desinterés por él.

Asimismo, el documento reconoce que, desde la aprobación del catálogo vigente, algunos de los edificios incluidos han desaparecido o han sido reemplazados o modificados. Cuestión más que preocupante.

Es evidente, por tanto, la urgencia de que Elx actualice y disponga de un Catálogo de Elementos Protegibles en el que se incluya todo aquello digno de estar en él, y que en el proceso que ahora se pone en marcha se debe debatir. Colectivos como l´Institut d´Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, y otras entidades y personas preocupadas por la situación del patrimonio ilicitano, vienen denunciando la inacción municipal desde hace tiempo. Y no bastará su inclusión en un Catálogo, que es imprescindible. También hay que prever medidas para que la protección sea una realidad y no sólo un buen deseo.

Esperemos que el Ayuntamiento, en esta ocasión, se comprometa de verdad en el tema y permita que Elx actualice algo tan necesario como este Catálogo. Ya es hora después de 23 años.