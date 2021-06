El zapatero que salió de la nada

José Paredes (Elche, 12 de noviembre de 1932) tuvo la habilidad de forjar un imperio de la nada hace casi siete décadas tras adaptar su primer negocio, el calzado de caballero al deportivo y de tiempo libre, y utilizar como pocos la fórmula de la publicidad tras un cantante norteamericano, en ese momento de éxito arrollador, para crecer al punto de llegar a producir 25.000 pares diarios y «todos en España», decía. Lo hizo con Leift Garrett, quien había sido niño prodigio de la serie «Con ocho basta», y al que se veía en los primeros anuncios de la televisión en color saliendo de una caja de sus zapatillas Paredes y cantando «Memorize your number», al que él asoció con su lema: «Súbete por las paredes», corría la movida, los 80 y todo el mundo llevaba sus zapatillas

Sí, tuvo una idea feliz y suerte pero, principalmente, arrojo y capacidad de aventura. Fue un ejemplo dentro de un ramillete de empresarios ilicitanos sin miedo a perder, todos prácticamente de la misma generación, y que, sin proponérselo, hicieron de Elche el gran polo de atracción del calzado español, una ciudad donde siempre hacía falta mano de obra y los negocios florecían. En una entrevista a Jaime Gómez Orts, para su libro «Ilicitanos de siempre», recordaba que en sus mejores momentos daba trabajo a 4.000 familias. Llegó a tener 14 fábricas.

Se crió «junto a la vía», no le gustaba estudiar y aprendió el oficio de «ojetero» (poner ojetes) con 8 años en una empresa en la que trabajaba también su padre y cien niños más, la fábrica de Casqueta, después vino la de Campello Gralla y, cuando acabó la mili, ya sabía qué quería ser, cuenta Miguel Ors en su biografía publicaba por la Cátedra Pere Ibarra. Tuvo la virtud de saber retirarse a tiempo después de reconvertir su negocio hacia otros sectores cuando el calzado deportivo y de tiempo libre cambiaron hacia una mano de obra más barata, a través en países del tercer mundo, por multinacionales.

Padre de cinco hijos, inculcó el negocio en ellos y a día de hoy son un grupo consolidado que ha sabido diversificar en otros sectores como el textil (ropa de trabajo) o especializarse (calzado de seguridad y de montaña). Su único vicio fue la caza. En su finca murciana llegó a tener hasta 14.000 conejos y 6.000 perdices. Tenía una sala de 300 metros para sus 500 trofeos de caza mayor.

«Mucha gente me decía. Si tú has llegado hasta aquí, ¿por qué no podemos llegar nosotros? Y se lanzaron a esa lucha a la que tan acostumbrados estamos los ilicitanos, que nunca nos paramos a calibrar las dificultades, tiramos por la calle de en medio», decía.

El sepelio tendrá lugar esta tarde a las 17.15 horas en el tanatorio de l’Aljub.