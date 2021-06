Las aparadoras se van a Madrid para que se reconozca los años «reales» que han trabajado

La representante recuerda que «nosotras somos las que hacemos los zapatos, las aparadoras. Llevamos toda la vida trabajando para grandes y pequeñas marcas que nos pagan un salario de miseria y que rara vez nos hacen un contrato laboral. Nuestro trabajo nació en los años 60 para poder trabajar desde casa mientras cuidábamos y hacíamos las tareas domésticas». El colectivo recuerda que «nuestro trabajo nos provoca muchísimos problemas de salud y no tenemos medidas de seguridad, ni nadie que se responsabilice. Al ser un trabajo del sector informal, no tenemos derecho a paro ni a una jubilación. Nuestras jornadas de trabajo son de 10 a 11 horas. Nuestro convenio no se cumple en la mayoría de los casos y estamos cansadas de ser invisibles. Nosotras hemos contribuido a la riqueza del país y de Elche en concreto, donde nos encontramos la mayoría de aparadoras».

Compromís pide una auditoría de las pensiones

Compromís per Elx llevará al pleno una moción a propuesta de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones para solicitar a Hacienda una auditoría al sistema público de pensiones. Según el edil Felip Sànchez, «las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han alentado un falso conflicto que oculta que, durante años, los excedentes del sistema se usaron para financiar otras políticas sociales.