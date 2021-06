Mireia Mollà sobre el trasvase: "Creo que el Tajo va a quedarse en 7 metros cúbicos por segundo"

La consellera de Agricultura, la ilicitana Mireia Mollà, se ha entrevistado esta mañana con responsables de la Mancomunidad de Propietarios de Riegos de Levante Margen Izquierda, en Elche, donde ha escuchado sus quejas ante la complicada situación que se avecina por el recorte de los recursos del trasvase Tajo-Segura, tanto por la modificación de las reglas de explotación (lo que supondría perder 70 hectómetros cúbicos anuales). Como, según se supo este lunes, por la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de un incremento del caudal base (ecológico) del río cedente, lo que podría suponer la pérdida para el trasvase y de forma progresiva de 40 a 80 hectómetros cúbicos al año de aquí al horizonte de 2026. Y esto es así porque los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) pasarán de soltar seis metros cúbicos por segundo a siete metros (en el momento inicial) y al cabo de un lustro llegarán al punto máximo de ocho metros y medio cúbicos .

Mollà: "Hemos conseguido de una propuesta inicial de 8,5 metros cúbicos (de caudal ecológico), que había hace escasas semanas, que las cosas se muevan"

Mireia Mollà ha dicho que "es obvio que hemos conseguido de una propuesta inicial de 8,5 metros cúbicos (de caudal ecológico), que había hace escasas semanas, que las cosas se muevan y cuando se mueven hay que reconocerlas para que se sigan moviendo". La consellera ha explicado que "nuestra actitud es querer dialogar y querer demostrar la repercusión socioeconómica que supondría (el recorte) para un sector estratégico no solo de la Comunidad, sino de España y de Europa, como es nuestra agricultura". Mollà ha insistido en esa idea, de que se está modificando la idea inicial del Gobierno, "yo creo que el conseguir que se mueva es porque hay capacidad de dialogo, y actitud de diálogo. Esa es la viva demostración de que en estos seis meses vamos a conseguir que se siga moviendo lo que es razonable y acabar con todos los frentes abiertos y resolviendo un problema que es global".

Mollà se ha referido igualmente a que no hay alternativa al trasvase, "el agua, venga de donde venga, es un recurso cuando se pueda pagar, no solo tiene que estar disponible, por tanto se tiene que poder pagar y eso forma parte de las negociaciones y conversaciones. Cuando el Gobierno informa de que va a invertir 500 millones de euros en la desaladora (de Torrevieja) todavía hay cuestiones por resolver, antes incluso de ese anuncio, que son injustas y que hacen el recurso de la desaladora como inasumible", dijo refiriéndose al precio que tendrá que pagar la agricultura. "El tasazo que se aprobó en el anterior ejecutivo nacional tiene que eliminarse y vamos a pelear por ello. La conselleria se muestra dispuesta a hablar, a sentarnos, ver de qué manera podemos ayudar para que los recursos que vengan de la desaladora sea pagables porque si no, no es un recurso".

La consellera: "creo sinceramente que vamos a conseguir que el caudal fijo se vaya a quedar en esos 7 metros"

La consellera cree que esos 7 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico en que va a incrementarse el Tajo, que suponen 40 hectómetros cúbicos, que se recortarán del trasvase, "creo sinceramente que vamos a conseguir que el caudal fijo se vaya a quedar en esos 7 metros. No tiene una lógica que se ponga en 7 metros se realicen unas obras de mejora y pensar al mismo tiempo que no van a ser para mejorar el río porque si no, no se hacen las obras. Si ahora se puede asumir 7 metros por segundo y se va a hacer obras importantes en depuración en Madrid para aliviar de carga sucia que llega al Tajo, quiere decir que al final de esas inversiones mejorará la situación del rio, y por tanto no tiene sentido plantear en ese horizonte de culminación de inversiones ese aumento de caudal (hasta los 8,5 metros cúbicos por segundo). Es un contrasentido y vamos a saber aprovechar con los regantes, junto al sector, en estos seis meses, para acabar en el lugar donde pensamos desde el principio y en el que estamos en total acuerdo". La consellera terminó asegurando que hay por delante seis meses para conseguir el propósito.