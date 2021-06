Un San Juan con el comercio a medio gas y las playas hasta arriba

Es San Juan, festivo en la Comunidad Valenciana y recuperable. En Elche eso se ha traducido en que el comercio haya abierto a medio gas y que los dos centros comerciales, tanto L' Aljub como el Corte Inglés, hayan optado por bajar la persiana para el descanso de sus empleados.

La mayoría de las tiendas que han querido mantener la actividad en esta inusual jornada han sido las locales y sobre todo de ropa y de calzado. Así ha ocurrido en el centro de la ciudad, donde más de un establecimiento ha aprovechado para inaugurar la campaña de rebajas de verano con atractivos descuentos que llegan hasta mitad de precio. Una oportunidad que ha atraído a los ilicitanos que hoy no han trabajado hasta los comercios en busca de una ganga. Otros han aprovechado para disfrutar del sol en las terrazas de bares y cafeterías que han abierto mayoritariamente.

Por contra, en las grandes superficies, que han evitado en esta festividad la apertura, habrá que esperar a mañana para encontrar tiendas con los carteles de rebajas colgados, ya que muchas marcas han apostado por anticiparse al inicio tradicional de los descuentos que años atrás comenzaban cada 1 de julio.

Las playas tanto de Elche como de Santa Pola han sido otros de los destinos preferidos por los ilicitanos para el día de San Juan, lo que se ha notado desde primera hora de mañana tanto por el aumento de tráfico registrado en las carreteras para llegar hasta el litoral, como por lo concurridos que estaban los paseos y arenales. Y es que para muchos hoy ha comenzado el puente de San Juan y para otros, las vacaciones de verano, como son los escolares.

Mientras tanto, el Ayuntamiento sí que está hoy parcialmente operativo, al menos, la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) de la Plaça de Baix está abierta.

Devolver las horas

El calendario laboral publicado y aprobado en el pleno del Consell para 2021 ofrece 14 días festivos, inhábiles, retribuidos y no recuperables, a diferencia del 24 de junio, fecha remarcable tanto por su significado festivo y autonómico como por la novedad laboral que trae consigo, como informaba Pedro Sáez. El día de San Juan llevaba desde 2019 siendo festivo autonómico en la Comunidad Valenciana, una de las tres fechas que las comunidades autónomas pueden añadir como propias, pero este año surge una particularidad con este día. El 24 junio es con "carácter retribuido y recuperable".

La modificación autonómica y local de las festividades ha colocado al 24 de junio en una posición "delicada", puesto que no se incluye entre los 14 días asignados en Alicante y la Comunidad como festivo. Un festivo recuperable supone la existencia de un día no laborable, pero donde cada empresa reclama y negocia con sus empleados cómo recuperar esas horas de trabajo. Es decir, en los festivos recuperables, los trabajadores no tienen obligación de prestar servicios, pero tendrán que recuperar esas horas a lo largo del año si deciden disfrutar de ese día de fiesta.