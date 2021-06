Carmen hauria complit cent anys en aquest 2021. Resignada a no eixir de casa, a no rebre visites, ella que era tan sociable, que tant necessitava el carrer, les amistats, els concerts, el teatre o les exposicions. Havia sortejat la pandèmia, però les forces se li havien anat esgotant a poc a poc en els darrers mesos.

La seua vida és un reflex de les vicissituds del segle XX, i encara del XXI, al qual es va incorporar amb tota l’energia dels seus anys. Carmen havia nascut a Torrevella, en una família burgesa, la seua mare, Maria, era filla de notari i professora de piano i això portà Carmen a estimar i practicar aquest instrument fins al final de la vida i a estar en contacte i impulsar les activitats musicals de tota mena i la cultura en general. Va viure també a Oriola, on es recorda les actuacions de sa mare a l’orgue de Santa Justa i, més endavant, a Elx, on la família tenia un cèntric i conegut taller de plisats.

El tòpic diu que al costat de tot gran home hi ha una gran muller. Podem donar-li la volta i centrar-nos en la gran dona que va ser Carmen i després parlar del gran home que fou José Román Vicedo, el seu home, a qui conegué a Elx. Valenta i decidida, no dubta a casar-se amb ell, encara que la seua ceguesa li comportara la incomprensió i fins i tot l’expulsió de la seua família que, amb afany de protegir-la, veia amb mals ulls que es casara amb un invident. José Román perdé la visió als quatre anys i tenia moltes altres qualitats que enamoraren Carmen i la portaren a viure una vida plena i ben interessant al seu costat. Román aconseguí tres carreres: mestre, advocat i músic, i una extraordinària vitalitat i capacitat de treball que trobava en Carmen l’empenta i el suport que necessitava. Eren els anys seixanta i José Román fundà la Societat d’Amics de la Música d’Elx, de la qual va ser president fins que, l’ONCE el reclamà com a delegat a Astúries i hagué d’abandonar la ciutat. En el cinema Capitolio, en eixos anys, es desenvoluparen uns programes de concerts ben interessants, una vegada al mes. El programa solia portar grans figures de la interpretació -Yepes, Achúcarro, fins i tot Rubinstein- i dividir-se en dues parts, una de caràcter més clàssic i conegut i una altra amb un contingut més arriscat per a l’època, on interpretaven autors com Debussy o Berlioz, que en aquells moments resultaven trencadors a la societat il•licitana. Van ser uns anys extraordinaris per als amants de la música a la ciutat, que, malauradament, quan Román es traslladà, no van tenir continuïtat.

Després d’haver viscut a Astúries es traslladaren a Madrid, on visqueren fins a la jubilació, i el matrimoni finalment es va establir a Alacant on, uns anys després, José va morir. Carmen, persona culta i educada, col•laborava des de la seua creació en 2007 a la revista Numen, tot exercint una de les seues passions, la fotografia, fins fa poquets anys, havent passat de ser fotògrafa oficial a fotògrafa honorífica. Sa casa ha estat sempre punt d’encontre d’escriptors afeccionats, d’amants de la música, de grans conversadors. En definitiva, bones amistats que omplien la seua vida. Carmen podem dir que ha estat una professional de la cultura, és a dir, aquella persona que fa dels esdeveniments culturals el centre de la seua vida. Tot i no tenir titulacions universitàries, ha estat una persona plenament formada en allò que anomenem matèries humanístiques. Quant a qualitats humanes, en destaquem la generositat, l’alegria i la incomparable vitalitat, a més d’una elegància natural que conreà fins al darrer moment.

Finalment vull fer esment d’Arsenia, la dona que ha ajudat Carmen en els seus darrers anys, sense la qual no es podria haver desenvolupat de forma segura. Ella ha estat sempre al seu costat, pacient, amable, intel•ligent per saber adaptar-se als seus gustos i necessitats. La pèrdua en aquest cas, com en molts altres, és doble, d’un costat es perd el treball i, de vegades, l’habitatge, però, a més, el vincle emocional és molt fort. I el patiment, també.

Adéu Carmen, veïna estimada i atenta, amb tu hem gaudit de converses i atencions, descansa en pau. Et trobarem a faltar en la taula de Nadal.