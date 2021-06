¿Debe Elche regenerar la arena de sus playas?

¿Debería Elche regenerar la arena de su litoral? ¿Podría hacerlo, podría hacerse, debería hacerse? ¿Se debe dejar actuar a la naturaleza o, por el contrario, debería acometerse de manera artificial? Algunas de estas preguntas pueden surgir a raíz del debate que esta mañana se ha originado en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Elche a raíz de una moción del PP para activar un plan de protección del litoral ilicitano con, entre otros fines, aumentar la franja de arena en playas, sobre todo la de Arenales del Sol, El Pinet o La Marina.

El edil del PP José Navarro recuerda que los temporales han ido mermando en los últimos años el ancho de las playas ilicitanas y que los nueve kilómetros de litoral ilicitano deben ser preservados no solo para atraer turistas, sino también por motivos medioambientales. "Hemos perdido superficie de arena en las playas, muchos metros cuadrados, por lo que urgen medidas, hay que actuar de inmediato, solucionarlo para el hoy y para el mañana", venía a indicar el concejal, que mostraba así su preocupación por la regresión de la costa y reclamaba por tanto un mesa sectorial del litoral ilicitano con la participación de grupos políticos, agentes sociales y medioambientales.

Vox también se sumaba a esta iniciativa, recordaba la situación de playas como la de La Marina es instaba a ir más allá, en el sentido de que se buscara también la implicación decidida de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central. Y el edil Juan Antonio Alberdi ponía como ejemplo la regeneración de la playa de San Juan en Alicante, "donde con un barco y una manguera" se consiguió dar el aspecto que hoy en día tiene ésta.

Hasta ahí parecía que todo iba bien y que era una buena idea. No obstante, Compromís, a través de la edil Esther Díez, no se terminaba de fiar de la iniciativa del PP. Y es que Díez tiró del pasado para preguntarle al PP qué protección del litoral defendía en realidad después de que en su día no votara a favor de la ampliación de protección del Clot de Galvany que afecta también a la playa del Carabassí; cuando intentó ampliar el urbanismo en este paraje natural municipal; cuando se negó a permutar una parcela para llevarse el hotel de Arenales hacia el interior y liberar suelo en primera línea de playa; cuando se mostró en contra de potenciar la pinada de La Marina; o cuando atacó al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), según siempre Díez. Ante todo ello, le pidió al PP que explicara bien cómo pretendía hacerlo y si estaba dispuesto a abrir un debate serio y científico puesto que los expertos llevan años abordando esta cuestión.

José Navarro, ante este ataque, recordaba que habían tendido la mano, que apostaban por el diálogo y que con la actitud de Compromís hablando del pasado "se entorpece y se desvía la atención de lo importante". Antes de concluir, el PP recordó que ha sido el bipartito el que ha talado árboles sanos en la pinada de La Marina y en Torrellano en contra de la opinión pública, además de "asfaltar palmeras" en la calle Virgen de la Cabeza y hacer "postureo cuando se sumaron a la foto contra el recorte del trasvase Tajo-Segura".

Esther Díez insistió en que los expertos están propugnando un urbanismo racional, políticas sostenibles y preservación de hábitats e insistía en atender a las consideraciones de los científicos para tomar las mejores decisiones.

Finalmente, la moción del PP para, en definitiva, aumentar la franja de arena en las playas de Elche fue rechazada por el bipartito PSOE y Compromís.