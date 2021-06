Elche dejará de ingresar las sanciones por construcciones ilegales al delegar la inspección en el Consell

Además, hace 17 meses solo el gobierno valenciano cifraba en una quincena las industrias de Elche que se encuentren en este problema y que, por tanto, habían empezado a pedir declaraciones de interés comunitario para regularizar su situación. Respecto a las viviendas unifamiliares, la edil de Urbanismo, Ana Arabid, aseguraba entonces: «Todos sabemos cómo es el término municipal de Elche y que hay un gran volumen de construcciones en esta situación». Casas de labranza o aperos que acabaron evolucionando hasta convertirse en chalets con piscina suelen ser los casos más comunes en el término municipal.

El caso es que el Ayuntamiento de Elche va a dejar de ingresar los importes económicos derivados de este tipo de sanciones por construir en suelo no urbanizable. Así al menos se ha trasladado en el pleno ordinario de este lunes durante el debate previo a la aprobación de la adhesión del Consistorio ilicitano a la Agència Valenciana de Protecció del Territori, un organismo que todavía no está en funcionamiento pero que se sabe ya que tendrá su sede para toda la Comunidad Valenciana en, precisamente, Elche.

Así las cosas, tal y como ha expuesto el concejal de Vox Juan Antonio Alberdi, las arcas municipales dejarán de ingresar los recursos por vía de régimen sancionador, recursos en cualquier caso escasos y a los que el Ayuntamiento renuncia al haber decidido delegar los procedimientos administrativos, complicados y costosos, y también la inspección territorial, en dicho organismo, que será el que vigile que se cumple con el ordenamiento urbanístico en suelo no urbanizable.

De "chiringuito" han llegado a coincidir en calificar, primero Vox y luego PP, a dicha Agència Valenciana de Protecció del Territori que se debe instalar, no se sabe aún cuándo, en Elche, tal vez en el abandonado edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en el centro de Elche, o, es otra posibilidad no cerrada, en el edificio de la ONCE. Para Alberdi, este paso que ya ha dado el Ayuntamiento es innecesario y no está justificado, mientras que el PP, a través de la edil Elena Bonet, considera que falta información sobre esta adhesión y lo que implicaría, a la vez que los populares consideran que esta agencia de la Generalitat está pensada más bien para municipios pequeños.

La concejala de Urbanismo, Ana Arabid, respondía a la oposición que el expediente al completo sobre esta organismo lo tienen los distintos grupos municipales y que lo han podido estudiar y que con respecto a que ayudará sobre todo a los municipios pequeños, la edil recordaba al PP que también se ha adherido al mismo el propio Ayuntamiento de Alicante, donde precisamente gobiernan los populares.

Desde el Consistorio ilicitano se reconoce que llevan retraso en iniciar los expedientes, pero que el problema está sobre todo en la prevención, es decir, en evitar que se produzca la infracción o atajarla a tiempo, puesto que una vez realizada la obra es difícil volver atrás.

En todo el territorio valenciano estiman que puede haber unas 350.000 viviendas ilegales y en la provincia de Alicante se apunta el dato de unas 75.400. La moción de adhesión a la Agència Valenciana de Protección del Territorio por parte del Ayuntamiento de Elche ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y Compromís, la abstención de Cs, el edil no adscrito y PP, y en contra de Vox. Desde el Ayuntamiento se asegura que la adhesión a la Agència Valenciana de Protecció del Territorio, que en teoría debería estar operativa a finales de este año, tiene como objetivo "preservar el patrimonio rural desde el ámbito urbanístico y territorial". La elección de Elche como sede no solo responde a la política de descentralización del Consell, sino también al propio hecho de que en Elche hayan brotado tradicionalmente tantas construcciones ilegales, muchas de las cuales se intentan legalizar.