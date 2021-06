La polémica por los indultos se cuela en el pleno de Elche

El PP, a través de su líder, Pablo Ruz, inauguró el tramo del pleno en que los distintos grupos con representación municipal tienen la opción de presentar mociones, con una en la que pedía el apoyo del resto de partidos para "expresar el respaldo a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico e instar al Gobierno de España a no conceder el indulto a quienes pretenden reincidir en el delito de sedición", algo que se acaba de producir recientemente.

Ruz reconocía en primer lugar que esta cuestión no es competencia municipal, ni tampoco condenarla, enaltecerla o alabarla, pero entendía que era un "deber moral" porque lo "perpetrado es un abuso legal y es inmoral".

Al debate abierto por los populares han decidido sumarse todos los grupos. Entre ellos, el edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros indicaba que se trata de una "auténtica aberración jurídica". "El indulto es inaceptable y no lo digo yo, lo dicen seis magistrados del Tribunal Supremo", añadía este concejal, quien recordaba que para obtener el indulto se han de dar los criterios de equidad, reinserción y reparación del daño.

Desde Ciudadanos, Eva Crisol arrancó su intervención señalando: "El Gobierno nos ha vuelto a pillar", para añadir que los indultos se han otorgado "en contra de más de la mitad de los españoles". Asimismo, a su juicio, se ha producido un "atropello del estado de derecho", con este acto "arbitrario".

"Traición a la patria. Su jefe, su amo, su líder, (refiriéndose a Pedro Sánchez y mirando a la bancada socialista) ha firmando a traición un indulto", manifestaba por su parte la edil de Vox Aurora Rodil. "Nuestro presidente se erigió en juez", apuntó también la concejala, quien llegó a afirmar incluso: "Nuestra patria está en peligro", además de referirse de manera indirecta a Compromís con la afirmación: "Algunos concejales quieren ser de los Países Catalanes".

Precisamente, Esther Díez, de Compromís, replicando a Ruz que previamente había glosado a Winston Churchill (primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente de 1951 a 1955) cuando manifestó que “el que se humilla para evitar la guerra, tendrá la humillación y tendrá también la guerra", apeló a otra conocida frase pero en este caso del actor y cómico Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

En este sentido, desde Compromís se culpó al PP por no haber actuado en su día. Y frente a la concordia, lamentó que el PP incendiara el debate y apele a la crispación. "Viaje a la irracionalidad", llegó a describir Díez, quien insistió en cualquier caso en que "los indultos son una buena vía para desencallar el conflicto", para insistir en el diálogo y política para resolver el conflicto

En el turno de palabra de los socialistas, Héctor Díez indicó que iba a comenzar su alocución recordando que los indultos son parciales, condicionados, reversibles y además son legales, pero "¿para qué? si hay una parte de la Corporación y del abanico a nivel nacional que ha decidido retroalimentarse con su discurso de la moralidad. Nosotros hemos decidido arriesgar y abrir un tiempo nuevo, pasando de la judicialización a la política". Para el PSOE lo que se está haciendo es construir y no destrozar, algo que los socialistas creen que sí está haciendo el PP. "Es el momento de pensar no en cuántos votos pierdo, sino más en la cohesión del país y la convivencia. Esta moción no aporta ni una sola idea para la convivencia", añadía.

La moción ha sido rechazada por la mayoría de los votos de PSOE y Compromís.