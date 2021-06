«Ser académico te permite estar al día y hacer reivindicaciones sanitarias»

¿Cómo se enteró de este reconocimiento?

Es de esas cosas que te enteras porque hay algo que te proponen. Soy académico correspondiente de la Real Academia de la Región de Murcia porque soy catedrático en la UCAM. Además he sido 11 años docente en la Universidad de València por lo que se me propuso por Carlos Belmonte como director de Neurociencias por mi trayectoria en investigación, docente y asistencial.

¿Qué le supondrá el ingreso en esta institución?

Es un reconocimiento fundamentalmente a la trayectoria a nivel docente, investigador y asistencial. Luego está el poder desde la academia, porque estás con personas de edades muy distintas, con lo cual adquieres mucha experiencia y se puede hacer labor científica, docente y social. Puedes estar al día, y muchas de las competencias que se dan son muy abiertas, no sólo para académicos. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes e incluso reivindicaciones sanitarias o establecer más vínculos con las universidades. El hecho de que sea académico en Murcia y Comunidad Valenciana es un nexo también.

Aproximadamente sólo el 15% de todos los académicos son mujeres. ¿Confía en que haya más paridad?

Creo que cada vez las mujeres se van a nombrar más. Quiero resaltar que la presidencia de las academias de Murcia y Valencia recae en mujeres, (Trinidad Herrero Ezquerro y Carmen Leal respectivamente) pero en las juntas directivas hay más varones que mujeres. Creo que es un buen inicio y también es bueno que se empiecen a nombrar académicos, porque en las academias los que llegan a ser académicos numerarios son gente incluso emérita en la universidad, y que empiece a llegar gente de edad media alta también es importante.

El martes disertó sobre «Semiología Dermatológica» en el campus de Medicina de Sant Joan. ¿Qué líneas seguirá?

Pensé la evocación con el entorno, una imagen y diagnóstico porque el paciente se explica de una forma especial qué es lo que tiene en la piel. No viene y te dice que tiene un nódulo o un quiste si no que dicen, por ejemplo, que les ha salido como un garbanzo... y esa evocación del entorno al dermatólogo nos ayuda porque me la da el paciente, la imagen la obtengo yo con la observación y la descripción completa con lesiones y síntomas me da el diagnóstico. Será un discurso de presentación porque es importante que en la academia presentes tu especialidad.

Ha recibido nueve premios de investigación y sus trabajos han dado la vuelta al mundo. ¿Esta reconocimiento era algo que siempre esperó?

Creo que en la vida el hombre siempre se está haciendo. Cuando te planteas una investigación y creas una escuela, tienes gente que has formado y luego siguen investigando en tus líneas y en sus ideas, por lo que tu camino y tu trabajo queda siempre. Tengo demasiada ilusión como para que esto sea lo último. Soy una persona muy dedicada a la universidad y a la investigación.

¿Hacia qué dirección van sus estudios ?

Las líneas de investigación son más del envejecimiento desde el punto de vista dermatológico, son líneas antienvejecimiento a nivel molecular. Llevamos líneas importantes de tratamientos en enfermedades como psoriasis o alopecia.

Este último es un problema que va más allá del físico...

Sí, estudiar más profundamente las causas fundamentales de la alopecia en la mujer y en el hombre. Es verdad que un hombre que pierde pelo incluso si lo pierde y no le importa se rapa la cabeza, mientras que la mujer que pierde pelo es una verdadera enfermedad que estigmatiza y genera cuadros de ansiedad. Estamos trabajando viendo la capacidad de reparación, las técnicas que se hacen a nivel plaquetario. Intentamos investigar esa capacidad de regeneración si es real o no, es una línea clínica acompañada de ciertos fármacos para ver el crecimiento folicular.