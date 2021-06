Ochenta y ocho días aferrándose a la vida

«Fue una pesadilla muy grande e incluso llamé a mi mujer para despedirme por siempre de ella cuando me anunciaron que me tenían que intubar». José Sánchez Camachón tardará mucho tiempo en olvidar los 88 días que pasó ingresado en el Hospital del Vinalopó de Elche a causa de contraer el coronavirus.

Este ilicitano de 58 años, peluquero de profesión, sigue de baja porque su cuerpo se debilitó y la enfermedad le ha dejado secuelas que limitan sus movimientos, teniendo en cuenta que pasó cerca de dos meses en la UCI y llegó a estar en coma inducido durante dos semanas, expone el propio ex paciente.

«Tengo secuelas en el brazo derecho y me dan mareos, pero ya me hago casi mis 500 metros andando» JOSÉ SÁNCHEZ CAMACHÓN - PACIENTE QUE SUPERÓ EL COVID

Este departamento de salud quiso ayer rendirle homenaje por ser el paciente que más tiempo ha estado ingresado para sucumbir al virus. Él, inmensamente agradecido por la atención de los profesionales sanitarios todo este tiempo, se mostraba bastante emocionado al recordar unos momentos críticos. En todo momento tuvo el calor de su familia, que en la pasada jornada lo acompañaban para volver a recordarle que nunca estará solo.

El Hospital del Vinalopó enmarcó este reconocimiento en el tradicional acto «Defensores de la Salud», que ya va por su undécima edición y con el que esta vez reconocían también a la fundación IDIS, a la Residencia de Discapacitados Psíquicos de Crevillent, así como al doctor de Atención Primaria Arturo Molla Baeza, que también sufrió la enfermedad y ha estado en primera línea para atender a los pacientes del centro de salud de El Toscar.

Camachón reconoce a INFORMACIÓN que este homenaje también le ha hecho revivir todas aquellas malas experiencias que pasó entre las cuatro paredes del hospital, aunque matiza que la atención del personal fue de «notable tirando a sobresaliente».

Narra que la pesadilla empezó en enero de 2021. Su padre enfermó e ingresó en el Hospital General de Elche. Terminó contagiándose de coronavirus tanto su padre como la mujer que cuidaba de él. Días más tarde falleció.

José Sánchez relata que cuando quisieron velar a su padre, los tanatorios de la ciudad tenían todas las salas completas «y tuvimos que hacerlo dos días como antiguamente, de cuerpo presente en el comedor de casa. Ahí se enlazó todo el covid. Lo pilló mi madre, mi hermana, mis cuñados, mi hija, mis sobrinas y al que le tocó el gordo fue a mí». Los familiares de este paciente pudieron recuperarse bien. Sin embargo, él fue de los últimos en tener síntomas y de un día para otro sintió que todo era un caos. «Me levanté de la cama y le dije a mi mujer que me llevara al hospital que me moría, no tenía oxígeno y estaba muy fatigado», recuerda.

Ingresó el 24 de enero y durante casi un mes estuvo en planta. Un día su doctora le comentó que en dos días le darían el alta «con la mala suerte de que al día siguiente me dieron décimas de fiebre y me dijeron que me tenían que intubar», detalla. A partir de ahí pasó a la UCI y llegó a estar quince días en coma inducido en estado crítico, recuerda.

«Ha sido largo y duro porque los médicos te decían que sí salía, pero cada vez lo veías un poco peor» ANA GANDÍA SÁNCHEZ - CÓNYUGE DE JOSÉ SÁNCHEZ

«Ha sido largo y duro porque había días en los que veías que mejoraba pero luego pegaba otro ‘capuzón’, los médicos te decían que sí salía pero cada vez lo veías un poco peor», cuenta Ana Gandía Sánchez, su cónyuge, al hilo que narra que su marido llegó a sufrir crisis nerviosas en su última etapa hospitalaria por sentirse alejado de la realidad. El personal sanitario le dio más espacio a los familiares para que reaccionase y empezó a restablecerse.

Su mujer recuerda que él terminó dando un paso adelante cuando el equipo médico de UCI decidió sacarlo a la calle unos 10 minutos a la calle con todas las máquinas «para que le diera el sol, y fue lo que le motivó porque vio que seguía la vida fuera. En una semana fue un cambio tremendo», recuerda.

Carmen Sánchez, hermana de José, cuenta que muchas veces se le pasó por la cabeza que su hermano no saldría con vida pero su recuperación empezó tras aquel punto de inflexión cuando vio la vida exterior, narra. «Pensamos que después de la UCI iba a pasar a planta pero se ve que era tal el subidón que le dio que él solo se ponía de pie y decía que estaba dando pasos». José explica, también, que al cambiar la medicación sus pulmones empezaron a reaccionar «y a salir del bache».

Claudia Sánchez, su hija, explica que fue muy complejo para ella asimilar esta situación. «Lo vas llevando como puedes, es una experiencia nueva, con esa incertidumbre todos los días de qué va a pasar es muy duro, pero damos gracias de que está aquí».

Baja

José Sánchez ahora ya se encuentra más recuperado pero sigue de baja laboral porque tiene secuelas en el brazo derecho, que no puede levantarlo por completo. Le dan mareos y pierde algo de equilibrio. Su capacidad pulmonar es reducida, nota que no está al 100% y con ayuda del andador ahora llega a la marca de 500 metros andando.

Cuando lee sobre los últimos casos de macro brotes entre jóvenes a causa de fiestas sólo pide a la gente que «tenga mucha precaución porque no sabes por donde te va a venir. Es un virus que por donde menos te creas te ataca», sentencia.