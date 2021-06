El turismo de congresos vuelve al centro de Elche después de 15 meses

Elche poco a poco empieza a recuperar a aquellos visitantes que recalan en la ciudad para asistir a congresos o reuniones profesionales y que no lo hacían desde el pasado marzo de 2020. Se trata del denominado turismo MICE, que engloba el ámbito del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. Sin contar con la reunión científica dedicada a la cirugía facorrefractiva que se celebró la semana pasada en la Institución Ferial Alicantina (IFA), es decir, fuera del casco urbano, Elche volverá a acoger a congresistas este primer fin de semana de julio gracias al XXIV Congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología (SVR), que se va a celebrar en un conocido hotel de la ciudad y que reunirá a más de un centenar de médicos procedentes de media España.

Este congreso se puede decir que es el primero desde que estallara la pandemia y supone el pistoletazo de salida para los que están por venir. VisitElche, el organismo del Ayuntamiento encargado de la promoción turística del municipio ilicitano, confirma que a partir de septiembre ya hay cerrados otros seis eventos de carácter nacional e internacional, todos ellos en el Centro de Congresos.

«Esto no llega de improviso, se ha trabajado previamente», señala el concejal de Turismo de Elche, Carles Molina, quien considera que estos datos confirman que se está reactivando por fin este tipo de turismo, además de no descartar que se cierren nuevos eventos conforme avance el ritmo de vacunación y vayan levantándose las restricciones.

De hecho, desde VisitElche se apunta que celebrar seis congresos en apenas tres meses, de septiembre a noviembre, es muy buen dato puesto que normalmente Elche acoge al año una decena de eventos de este tipo, es decir nacionales e internacionales.

Para recoger estos frutos, entre otras tareas, el equipo de VisitElche ha acudido a tres citas nacionales y una internacional con el fin de volver a captar ese turismo MICE para la ciudad. En concreto, para septiembre está previsto que Elche acoja la Asamblea Nacional de Sumillers, el V Congreso de la Federación Nacional de Diabéticos y una nueva edición de un encuentro de jóvenes estadísticos y científicos de investigación operativa.

Para octubre está cerrado ya el V Congreso de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y el 18 Congreso FEDALMA de Lactancia Materna, mientras que en noviembre se celebrará el International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescent.

El Congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología que se celebra estos 2 y 3 de julio es el primer encuentro de carácter presencial que desarrolla la SVR desde 2020 debido a la pandemia.