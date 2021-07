Cs exige que abra el Centro de la Dona de Elche que el Consell "comprometió hace tres años"

Como portavoz de la Comisión de Igualdad, Quiles ha presentado una pregunta “ante la pasividad demostrada por dejar pasar tres años sin poner en marcha un servicio vital para prevenir la violencia de género que debería ser una prioridad”.

La diputada ha señalado que “parece que se trata, una vez más, de otra de las ‘Oltra promesas’ incumplidas, pero en este caso pedimos máxima sensibilidad porque afecta a un Centro Mujer 24 horas que se anunció a bombo y platillo y sufre una demora incomprensible”.

Quiles ha mantenido que “desde Cs tenemos claro que las políticas reales de Igualdad consisten mucho más en gestionar y menos en ponerse camisetas e ir detrás de una pancarta”. Ha lamentado además que “al Botànic se le olvide que llevan 6 años gestionando y maltratando nuestra provincia”.

Por su parte, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Elche, Eva Crisol, ha criticado que “llevemos desde 2017 demandando un Centro Mujer y las cosas sigan igual”. Ha reclamado la implicación del equipo de Gobierno municipal, al que le pide que “demuestre de una vez firmeza ante el Botànic y no ceda, como hizo cuando accedió a que se redujese a un servicio de solo de 14 horas a sabiendas de que las víctimas de la violencia machista necesitan atención las 24 horas, y no solo de 8 de la mañana a 10 de la noche”. Crisol ha insistido en que “si realmente hay interés en abrir este centro, que no se anden más por las ramas y actúen”.