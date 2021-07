La residencia Altabix carece de climatización en zonas comunes

El pasado noviembre, la Conselleria de Igualidad y Políticas Inclusivas comprometió 640.000 euros para que el centenar de personas mayores de la residencia Altabix tuvieran climatización en las zonas comunes y se resolvieran problemas estructurales, como el hecho de que muchas habitaciones tienen persianas rotas y, al estar orientadas a ponientes, tienen que soportar altas temperaturas cuando llegan los meses más calurosos. Cumplido el mes de julio y visto que ni siquiera el contrato está licitado, los familiares de usuarios han obtenido de la Subdelegación una autorización para protestar el próximo lunes, a partir de las 20 horas, ante el Ayuntamiento. La edil del PP, Loli Serna, se hizo eco el miércoles de las «condiciones infrahumanas» en la residencia.

Se da la circunstancia de que las habitaciones sí cuentan con equipos de aire acondicionado, pero las zonas comunes, como el centro de día o el comedor, no tienen más ventilación que el abrir las ventanas. Esta semana se han registrado hasta 30 grados de temperatura en el interior de las instalaciones. Según explican desde Recova, la coordinadora de usuarios de la Comunidad Valenciana, muchos mayores no tienen autonomía para nada y, por lo tanto, ni se quejan. Desde el colectivo aseguran que no es un problema puntual sino que es una situación que se lleva arrastrando varios años, «siempre con promesas» que nunca se cumplen y con partidas económicas para la reforma de esta residencia pública de gestión privada que finalmente se han desviado a otros menesteres. Hace medio año, el Síndic de Greuges reclamó a la consellera Mónica Oltra que asumiera el mano de la residencia, ésta le contestó por escrito que le dijera cómo. La situación, desde entonces, no se ha movido.