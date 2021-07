Un suplicio de 700 metros en Santa Ana

Raúl Arcos, vecino, expone que en los dos últimos años se ha acrecentado la problemática en uno de los tramos de unos 700 metros que da acceso a más de una veintena de viviendas en el Camí Els Rincons, repleto de socavones que en algunos puntos pueden llegar a ser tan anchos como la rueda de un coche. Los residentes señalan que la Dana y las últimas riadas han hecho más intransitable esta vía de conexión por la que incluso se han llegado a estropear varios vehículos.

Tal y como expone este vecino, uno de los coches terminó prendiéndose hace unos días y los residentes relatan que pudo deberse a un fallo en la correa de distribución por el mal estado del firme. Los conductores tienen que atravesar la senda a una velocidad mínima y circulando por los márgenes junto a los matorrales para intentar sortear las zanjas.

Arcos explica que hay otros tramos próximos que los propios vecinos has parcheado con el paso de los años ante la pasividad de la administración. Apunta, igualmente, que puntualmente el Consistorio siempre ha mantenido esta zona ahora afectada colocando zahorra, pero en los dos últimos años aseguran que apenas se ha actuado y el firme está bastante desgastado, y más teniendo en cuenta que a diario también circulan camiones de mercancías pesadas con cubas porque esta zona residencial no tiene red de agua potable, indican.

Desde la concejalía de Mantenimiento de Espacios Públicos aclaran que se ha invertido en esta partida rural más de 200.000 euros desde 2020 para arreglar el asfalto del camino del Fondet dels Piñols, el camino de Santa Ana a Alicante así como el que comunica con Torrellano y Saladas, asegura Héctor Díez, edil del área. De igual forma explica que intentarán solventar más deficiencias en otros puntos como el citado.

A pesar de esta inversión municipal, los vecinos del entorno de Els Rincons se sienten agraviados. «Aquí hay vecinos como mis padres o mis tíos que llevan 45 años pagando sus impuestos y prácticamente no se hace nada, lo justo, quitar las hierbas y poner un poco de grava», resalta Lidia Ana Torres, otra vecina. Apuntan que llegaron a plantearse recaudar dinero entre el vecindario para adecentarlo pero no lo ven viable «porque requiere una inversión comprar un camión de tierra y compactarla y no todo el mundo puede poner dinero», señala Arcos.

Conchi Vegara, residente durante 30 años, reconoce que la comunicación en la partida es complicada y por ello reclama que se haga un seguimiento más continuado del estado de ciertos caminos. Por otro lado, apuntan que hay servicios públicos en mal estado como los contenedores, algunos deteriorados. Según los residentes se llenan con facilidad. El Consistorio a este respecto también incide en que ya se están sustituyendo los que peor estado presentan a lo largo del Camp d’Elx.