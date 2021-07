Playa, tumbona y una demolición

Una pala quitando arena, maderas y hierro mientras los operarios empiezan a desmantelar el esqueleto de un edificio de cuatro décadas. Al otro lado, bañistas colocan sus sombrillas en la arena para disfrutar del inicio del verano en Arenales. Es la panorámica que hay ahora mismo y esto es el principio porque tan solo acaban de empezar los trabajos previos.

La empresa encargada ha garantizado que todo se ejecutará bajo estrictas medidas de seguridad y el Ayuntamiento ha pedido el máximo rigor a los operarios para causar las mínimas molestias. Sin embargo, las quejas vecinales no han tardado en desatarse por el inicio de unas esperadas y reivindicadas obras para quitarse de en medio el «fantasma» del hotel (una vez que el Gobierno central y la justicia han tumbado definitivamente su reconstrucción) que han tenido que coincidir justo con unas fechas en las que más gente va a la playa.

La asociación de vecinos de Arenales del Sol no ha ocultado el malestar por el inicio de una demolición que se prevé aparatosa y que durará cuatro meses. «Llevamos cuarenta años con el hotel en pie y ha tenido que ser ahora. No son las fechas apropiadas teniendo todo el año para hacerlo. La gente está molesta y no lo entiende», aseguran desde el colectivo. Curiosamente, Elche cuenta con una ordenanza que prohíbe hacer obras de este tipo en Arenales o en La Marina en verano para evitar molestias. Sin embargo, la parcela donde se encuentra el hotel está en suelo no urbanizable y es de dominio público-marítimo terrestre por lo que no afecta esa normativa municipal que aprobó el Ayuntamiento en 2016.