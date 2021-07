El Ayuntamiento de Elche acumula un año de retraso en el cobro del impuesto de plusvalías

El departamento municipal, que se ha reforzado con un técnico para seis meses, achaca la demora actual a varios factores. Uno de ellos es que desde enero del pasado ejercicio Suma se está encargando de la recaudación de este tributo (el Ayuntamiento se ocupa de toda la tramitación anterior y el organismo provincial del cobro), lo que ha obligado a cambiar el programa para valorar las solicitudes. Por otro lado, la pandemia también ha pasado factura a la acumulación del trabajo y, además, la edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià, asegura que ha habido un aluvión de solicitudes de no sujeción que se producen cuando el contribuyente no ha obtenido ganancias con la compraventa realizada, lo que hace que la resolución de los expedientes sea más lenta.

A esto también se añade que con la pandemia ha habido un especial aumento de las transacciones respecto al ejercicio anterior.

Y esto lo demuestran las cifras de los dos últimos años. En 2019, antes del estallido de la crisis sanitaria el Ayuntamiento de Elche contabilizó 7.562 protocolos de plusvalías (por herencias, ventas o donaciones), mientras que en 2020 esa cifra llegó a 8.143. Si bien es cierto que la cantidad que se puso al cobro fue menor el pasado ejercicio en comparación con el anterior. En 2019, el Consistorio giró 6,5 millones de euros, mientras que hasta julio de 2020 Elche ha puesto al cobro 4,5 millones. Esto se debe entre otras cosas a que todavía no ha girado los recibos del ejercicio completo y el contribuyente no ha obtenido ganancia patrimonial, ya que desde 2017 el Ayuntamiento no gira recibos cuando se producen casos de este tipo, ya que desde ese año el Tribunal Constitucional anuló el impuesto en todo el territorio nacional si la casa se vende con pérdidas.

Y es que no hay que olvidar que este impuesto municipal recae sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( solares, viviendas, chalets, plazas de aparcamiento, sótanos, locales comerciales). Asimismo, el tributo ha de pagarse cuando se produce una alteración patrimonial, es decir, cuando cambia de titularidad a través de una transmisión (compraventa, cesión, permuta, donación, herencia, etc.) o bien, cuando se constituye o se transmite un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo (usufructo, derecho de superficie y otros menos habituales).

Evolución

El Ayuntamiento de Elche registraba en el año 2007 10.729 recibos por el cobro de plusvalías y liquidaba 10,2 millones de euros, según los datos aportados por la Concejalía de Hacienda. A partir de aquel ejercicio, la recaudación por este impuesto municipal caía en picado al compás de la crisis del ladrillo. Tanto fue así que solo un año más tarde, las escrituras contabilizadas por este motivo se reducían a 6.287 y el Consistorio pasaba a poner al cobro 4,6 millones de euros. La ciudad logró mejorar en 2017 los niveles de recaudación que los registrados en el año 2008. Hace cuatro años contabilizó 6.412 escrituras relacionadas con las compraventas o las herencias, por las que liquidó 7,3 millones de euros.

¿Cuándo hay que presentar el escrito en la OMAC para abonar el tributo?

El Ayuntamiento asegura que desde 2020 las comunicaciones sobre las plusvalías las hace automáticamente el notario cuando ha habido ganancia por la venta de la casa. Anteriormente el contribuyente estaba obligado a hacer la autoliquidación (posible todavía en la web municipal solo para casos de hace cuatro años). Desde 2020, los ilicitanos que hayan realizado una transacción inmobiliaria solo deberán presentar un escrito en la OMAC cuando tengan un beneficio fiscal, cuando soliciten el derecho de no sujeción por haber vendido a pérdidas, por una dación en pago o para pedir una bonificación del 50% para las herencias por el inmueble que constituya la vivienda habitual o en la transmisión de inmuebles protegidos.