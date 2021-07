Cerco a las plagas por falta de agua en Elche

Huertos acordonados durante días con precinto rojo, carteles que avisan del uso de plaguicidas con calavera incluida y operarios enfundados de arriba a bajo con trajes de protección blancos y mascarillas. Es una estampa que ya forma parte del día a día de Elche para dar caza a las plagas del Palmeral y de paso acabar con las «malas hierbas».

El Ayuntamiento sigue con su particular lucha contra el picudo y la paysandisia, insectos que durante años han amenazado el Patrimonio de la Humanidad y que según los últimos datos municipales han logrado estabilizar su afección. No obstante, palmereros y colectivos defensores del paisaje ilicitano advierten de que estos «bichos» no son los únicos culpables del estado de degradación que presentan muchas palmeras.

El huerto Villa Carmen, situado entre las avenidas Juan Carlos I y Santa Pola, donde Tragsa, la empresa contratada por el Ayuntamiento, ha fumigado hace escasos días dentro de su hoja de ruta habitual es uno de los lugares donde desde hace años el Palmeral da una sensación de declive. Lo demuestra el aumento de palmeras con copas caídas o lo que los expertos describen como «ojo doblado», algo que también se extiende en otros puntos de la ciudad.

Palmereros y datileros consultados por este diario aseguran que muchas veces se piensa que los ejemplares están así porque tienen picudo y la realidad es que enferman por la presencia de hongos que se propagan por el aire o cuando se podan los ejemplares.

Otro de los males del Palmeral está relacionado, según las mismas fuentes, con que las palmeras «pasan hambre» y eso lo reflejan cuando en el último metro del tronco empiezan a estrecharse, lo que les reduce su esperanza de vida. Advierten que si estuvieran sanas tendrían que mantener un tronco con un grosor homogéneo.

La presencia de palmas secas o el color amarillento es otra de las señales de esa falta de riego y de nutrientes, de la que en los últimos años han advertido tanto colectivos defensores del palmeral, como Volem Palmerar y trabajadores del sector.

Agua en cantidad y de calidad es lo que reclaman no solo para este huerto urbano, sino para todos, con el fin de evitar que se sequen los ejemplares y que al final terminen cayendo, o tengan que ser talados, como ocurrió en marzo en el huerto de la Cuerna de Altabix, con siete ejemplares de más de diez metros de altura. En aquel caso, palmereros también apuntaron al deficiente riego como una de las causas de la pérdida de las palmáceas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento, sigue reponiendo esas palmeras que enferman y con su plan de lucha contra las plagas, además de haber apostado por la poda de huertos que llevaban más de un lustro sin atenderse, a través de la externalización de los trabajos.

Según los últimos datos que ofreció el edil del área, Héctor Díez, el picudo había conseguido estabilizarse, frente al repunte de la paysandisia. El informe de 2020 apuntaba a que de las 126.100 palmeras propiedad del Ayuntamiento, 119 resultaron afectadas por el escarabajo y 309, por la mariposa, de las que un 63 % y un 37 %, respectivamente, se talaron. El resto respondió al tratamiento fitosanitario, bien por pulverización o por endoterapia.