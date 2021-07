Expertos en relojes de sol quieren que se protejan del deterioro y saqueos

Una buena parte están integrados en edificios que son Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien de Interés Cultural pero están desamparados porque no se hace mención de ellos en ciertas fichas de los catálogos de protección de los inmuebles. Otros de los motivos de protección es que sean anteriores al siglo XX o se deduzca su valor por la grafía de los números. Piden, además, que se incluyan en el Inventario General de Patrimonio de la Comunidad Valenciana y que aquellos de importante valor tengan una protección de BRL.

Precisamente para que esta forma primitiva de conocer la hora perdure este colectivo está desarrollando un inventario que recogería unos 350 relojes de toda la provincia, algunos de ellos bastante deteriorados o incluso perdidos. Plantean, por tanto, la ayuda de la administración para que apoye este arte y deje de estar relegado, teniendo en cuenta que está vinculado a las tradiciones porque, por ejemplo, este tipo de elemento «formaban parte de la vida social en el campo» de la huerta alicantina porque «no todos tenían relojes mecánicos porque eran caros», apuntan. Desde el colectivo achacan la falta de custodia por desconocimiento de la materia, y por eso persisten en arrojar más luz sobre ellos.

Algunas investigaciones apuntan a que el reloj de sol más antiguo del mundo fue encontrado en Egipto y dataría del 1.500 antes de Cristo, épocas en las que era el único instrumento para medir el tiempo. Ahora muchos ni llevan reloj porque prefieren mirar la hora en el móvil. Este desapego por lo más primario ha desembocado en que se haya desdibujado una parte de la historia.

José Antonio Pérez Rubio, miembro de este colectivo en la sección de Elche ha visitado esta semana y tras varios años un reloj que él mismo diseñó hace casi cuatro décadas en la partida de Saladas. Lamenta que el paso del tiempo haya hecho mella y ahora esté irreconocible e inoperante. Apunta que al igual que le ocurrió a él, en las últimas décadas se ha avivado el interés por la creación de relojes de sol así como por la divulgación y conservación de los existentes creando sociedades gnomónicas en casi todos los países.

Al hilo remarca que en escuelas e institutos no es una materia reglada pero se pueden apreciar muchos instalados en centro educativos porque pueden tener utilidad ya que «de un reloj de sol se extraen conocimientos del movimiento de la Tierra y del Sol de una manera práctica», indica.

Por desgracia una buena parte de los relojes de sol están en mal estado de conservación. Según Pérez Rubio en algunos se han llevado a cabo restauraciones inadecuadas como sucedió en la Torre de la Cañada o en la plaza de El Raval, donde se repintó un reloj hace unos años después de que se borrase el original tras una restauración de la plaza hace dos décadas, según remarcan desde el colectivo.

Los actos vandálicos han hecho que se retirara algún ejemplar como el de l’Hort del Xocolater y los saqueos también suponen un problema. Pérez Rubio señala que le constan dos robos de ejemplares del siglo 19 en fincas del Camp d’Elx. «Se pueden vender porque no están inventariados, no tienen ninguna protección en el Ayuntamiento y por ello no hay problema en que el anticuario lo tenga para venderlo», lamenta el especialista.