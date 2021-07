El PP vuelve a pedir bonificación para colectivos sociales en la tasa de basura en Elche

“Por eso, volvemos a pedir la bonificación del 100% del recibo de basura ante este contexto excepcional que seguimos viviendo, de modo que los beneficiarios sean, jubilados, personas en desempleo o en ERTE, familias numerosas…” El edil ha recalcado que “han sido numerosas las veces que hemos solicitado al gobierno municipal de PSOE y Compromís, tanto en ruedas de prensa como en mociones en el pleno municipal, que bonifiquen la tasa de basuras y han hecho caso omiso; una propuesta que ha sido rechazada única y exclusivamente porque ha sido lanzada por el Partido Popular”.

“Desde el propio equipo de gobierno se ha dicho como argumento que era ilegal, mintiendo de forma flagrante puesto que municipios como Finestrat, Pilar de la Horadada, Castellón... han realizado esta bonificación. No hay motivos técnicos ni económicos para no realizar dicha bonificación, siendo únicamente cuestión de voluntad” – Navarro continuaba- “Si desde el Consorcio de Residuos han aplicado bonificaciones, lo lógico es que las mismas se trasladen a los ilicitanos, por lo que el Ayuntamiento no tiene motivo alguno para seguir rechazando esta propuesta”

“Volvemos a incidir en esta cuestión. Es necesario que los ciudadanos, las pequeñas empresas, los autónomos… se sitúen en el centro de acción de las políticas que adopten las administraciones para que salgan cuanto antes y en las mejores condiciones de la crisis social y económica que todavía golpea a la sociedad” ha concluido Navarro.