Sin noticias de Oltra

Maltrato, olvido, abandono e indignación. Durante los 20 minutos que duró el acto del lunes en la Plaça de Baix, eso tuvieron que leer una y otra vez, puestos en carteles frente a ellos, los concejales del PSOE que acudieron a la convocatoria de ReCoVa, la coordinadora de residencias de mayores de la Comunidad, para denunciar la situación por la que atraviesa la única residencia pública de la tercera edad de Elche, la de Altabix, que se encuentra en manos de la gestión privada. Todos los grupos municipales, a excepción de Compromís, hicieron acto de presencia y como meros espectadores, como ciudadanos anónimos, aunque ayer el equipo de gobierno hizo pública una nota con imágenes en la cual mostraba su solidaridad con las reivindicaciones y el alcalde aseguraba que había enviado una carta al secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para que resolviera los problemas. Se da la circunstancia de que la responsable de esta conselleria, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, líder de Compromís, es el principal blanco de las críticas de las familias de los usuarios, aunque durante el acto, una de las ilicitanas que protestaba exhibiera la pancarta: «Mónica Oltra y Ximo Puig han abandonado a la residencia Altabix», en la cual no distinguía de quién era la culpa -«es de todos», pensará-. Lo hacía frente a la concejala de Tercera Edad, Puri Vives, quien no ha hecho un pronunciamiento público sobre qué le parece la situación por la que ha atravesado la residencia, la más castigada durante la pandemia, donde fallecieron cerca de 20 personas y se registraron un centenar de contagios, lo que incluyó a los trabajadores.

Pensar que hace ocho meses se aseguró a las familias por la Generalitat que se iban a librar más de 600.000 euros para «remiendos» en la residencia, entre ellos la climatización de las zonas comunes, donde pasan la mayor parte del tiempo los internos, o la reparación de las persianas, para que, por las tardes, las habitaciones más calurosas no sufran, y no entender por qué siguen soportando esta semana temperaturas superiores a los 30 grados dentro de las instalaciones y no se ha hecho nada, es incomprensible. Ester Pascual, la portavoz de este movimiento de familiares hartos con la gestión de las residencias, de no saber qué pasa allí donde viven sus familiares más desfavorecidos, recordó el lunes que una sociedad avanzada es la que no deja atrás a sus mayores y menos la que los invisibiliza.