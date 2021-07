Pablo Ruz: «El fiscal ha puesto de relieve el caos en materia administrativa que se vive en el Ayuntamiento»

El presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, valoró este martes el decreto emitido por la Fiscalía Provincial de Alicante respecto a la denuncia por presuntos fraccionamientos de contratos del gobierno municipal de PSOE y Compromís.

Para los populares, el fiscal ha puesto de manifiesto de forma clara que «en los casos analizados nos encontramos con adjudicaciones directas sin respetar la normativa que rige la contratación en materia administrativa y con fraccionamiento de contratos». «El fraccionamiento de los contratos trascendió de la mera irregularidad administrativa. La arbitrariedad es patente y la actuación conllevó la exclusión de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia en la contratación pública», se puede leer en el escrito. Ruz declaró que «con estas afirmaciones la Fiscalía acredita las irregularidades que se están produciendo en el Ayuntamiento, tal y como nosotros venimos denunciando».

«Ha quedado acreditado que existe fraccionamiento de contratos y que se vulneran las normas»

El líder de los populares ilicitanos recalcó que «el fiscal ha acreditado que existe fraccionamiento de contratos, que existe vulneración de las normas contractuales, que han existido adjudicaciones directas transgrediendo la Ley de Contratos del Sector Público. ¿De qué se regodea el señor Carlos González?, ¿de que Fiscalía haya remitido a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción la denuncia? Es vergonzosa la actitud de González cuando el procedimiento continua en la Agencia Antifraude. Están gestionando dinero público de todos los ilicitanos y el fiscal afirma que lo están haciendo de forma irregular, vulnerando la propia ley. No entendemos la autocomplacencia de González».

Fiscalización

«Nosotros vamos a seguir realizando nuestra labor de fiscalización, y esa es la línea en la que vamos a continuar. Acudiremos a todas las instancias y organismos que sean necesarios para velar por los derechos de los ilicitanos. Esto no termina aquí: ahora esperamos a las investigaciones de la Agencia Antifraude. González cree que el Ayuntamiento es su cortijo, y así lo acreditan la arbitrariedad, la falta de transparencia y la falta de libre concurrencia que aparecen en el decreto. Pero nosotros, como oposición y alternativa, seguiremos fiscalizando la acción de PSOE y Compromís para defender al Ayuntamiento de Elche y a los ilicitanos», añadió el senador ilicitano.

«Seguiremos con nuestra labor de fiscalización, por lo que acudiremos a las instancias necesarias»

A juicio de los populares, las afirmaciones realizadas por el fiscal Pablo Romero en su decreto de archivo, que supera el medio centenar de folios, son «significativas y preocupantes». Ruz aludió este martes, sobre todo, a lo que se señala en los puntos 14 y 15 del escrito, en los que se hace referencia al fraccionamiento de contratos. Para el líder del PP, que compareció rodeado por la mayor parte de los concejales que le acompañan en la corporación municipal y otros integrantes de su formación, como Claudio Guilabert, firmante de la denuncia, o el vicesecretario de Comunicación, Sergio Rodríguez, el decreto del fiscal «evidencia lo que se ha denunciado desde hace meses, la más que cuestionable gestión que hacen el alcalde y sus ediles». «Gestionan el dinero público de todos los ilicitanos de forma irregular y vulnerando la ley», apostilló.

Ruz, que abrió su comparecencia condenando tanto el asesinato del joven Samuel en A Coruña como el de una mujer en Burrina en abril que fue confirmado como crimen machista este lunes, y por el que el Ayuntamiento guardó un minuto de silencio en la Plaça de Baix como protesta, justificó que la Fiscalía haya archivado la denuncia del PP contra el alcalde y su equipo de gobierno porque «afirma que no hay voluntad, por lo que no hay delito pero sí irregularidades». «Ahora la situación se ha elevado a la Agencia Valenciana Antifraude y serán los organismos competentes los que tengan que acreditar que las cosas no se están haciendo bien en el Ayuntamiento. Nuestro gabinete jurídico está estudiando cualquier acción que podamos emprender próximamente. Seguirnos luchando por el dinero de los ilicitanos y por que las cosas se hagan correctamente en nuestro Ayuntamiento», prosiguió su discurso el portavoz popular, ya a preguntas de los periodistas.

Denuncia original

La denuncia que presentaron los populares abarcaba los años 2019 y 2020 y ponía bajo sospecha 676 facturas por un importe total de 1,5 millones. Entre las adjudicaciones que los populares consideran que incumplen la ley se encuentran la compra de marquesinas, la reparación de desperfectos provocada por la tormenta Gloria o la gestión de redes sociales. González ya se defendió, en primera instancia, en mayo argumentando, entro otras cuestiones, que de 21.558 facturas que había tramitado el Ayuntamiento entre 2019 y 2020, solo se habían recibido 60 reparos.

«González cree que el Ayuntamiento es su cortijo y actúa con arbitrariedad y con falta de trasparencia»

En la comparecencia de este martes previa a la de Ruz, tanto el alcalde como la portavoz de Compromís, Esther Díez, dijeron que la denuncia presentada por el PP también había dañado la honorabilidad de empresas y autónomos que trabajan habitualmente con el Ayuntamiento. Ante esta acusación, el líder popular respondió: «Aquí estamos hablando de la irresponsabilidad política de González y Díez, en ningún momento hemos cuestionado el proceder de ninguna empresa. Los que actúan mal son los políticos que dirigen el Ayuntamiento. El alcalde es muy hábil para encender el ventilador y culpar a los demás de una acción que es suya, como ha acreditado el fiscal».