Cuando algo no funciona

INTERVENTORES

Dos interinos

Los reparos que dan origen a la denuncia fueron presentados por los dos últimos interventores, ambos interinos (el actual fue nombrado en agosto de 2019 y el anterior, en diciembre de 2011). ¿Qué quiere decir esto? Que el alcalde puede relevar graciosamente a la persona que se encarga del control interno y de la gestión económica y financiera. El interventor no es una figura menor, debe ser un habilitado nacional y en Elche, no lo hay. Se suple con funcionarios de la casa que perciben un plus, aunque también se puede contratar a un foráneo. En sus declaraciones, donde explicaron cada reparo, se puede leer que su labor «ha servido para regularizar muchos de los servicios, sin embargo por falta de medios personales y materiales y por el propio funcionamiento de la Administración resulta difícil poner todos los servicios al día».

COMEDOR SOCIAL

306.038 euros de 2016 a 2019

El Ayuntamiento le daba cobijo «sin cobertura contractual». La concejalía proponía el pago a la mercantil y la junta lo acordaba. Curiosamente, el contrato existió de 2012 a 2016. Ese último año se propuso uno nuevo, quedó desierto (sólo se presentó una empresa cuyo objeto social era otro) y «la documentación relativa a este expediente se ha extraviado», dice el informe. En 2019 se le concedió a otra empresa y el pasado 14 de mayo, se le prorrogó.

VIDEOS EN DIRECTO

Dos empresas, un empresario y 119.139 euros entre 2017 y 2021

El Ayuntamiento admitió que «son pagos realizados careciendo de cobertura contractual» y que el aspirante ofrecía «servicios innovadores (...) que pasan a convertirse en ejercicios posteriores en uno de los más demandados a la Concejalía de Comunicación y Transparencia, en manos, el pasado mandato, de Compromís. Dice el informe que en 2018, «ante la previsión de nuevas peticiones por parte de las concejalías» se requirió una previsión de necesidades para proceder a su licitación para la tramitación de un contrato. En octubre de 2019, cuando el PSOE asumió ese área, decidió no continuar con dicha tramitación porque supondría darle una exclusividad. Todo ese tiempo se le siguió pagando sin contrato. En la denuncia se dice que en 2020 el empresario, supuestamente «pionero» a juicio del Ayuntamiento, habría cambiado de nombre la mercantil, pero se la siguió realizando encargos sin contrato. En 2020 y 2021, facturó otros 46.559 euros (34.730 y 11.829). En total, 117.939 euros desde 2017.

CABALGATA

Dos empresas distintas para un desfile: 12.189 y 15.380 euros

La técnico de Fiestas justificó su criterio frente al reparo asegurando que el derecho de exclusividad de la empresa es una excepción legal para que, por un mismo acto, se contrate con dos empresas distintas. «La Cabalgata se decide por criterios artísticos, los espectáculos no son elementos fijos (...) se obró como se ha venido haciendo otros años (...) la contratación de los espectáculos, por su propia naturaleza, se trata de actividades artísticas cuya propiedad intelectual pertenece a cada empresa contratada».

GAS

545.897 euros entre Educación y Deportes de 2017 a 2021

No ha habido contrato y se ha pagado a dos empresas distintas (222.453 y 323.444) por facturas durante cinco años. En marzo de 2021 se ha iniciado el procedimiento y en mayo ha concluido «en favor de la oferta más ventajosa».

LIMPIEZA

128.795 por el temporal Gloria

La junta de gobierno aprobó el pasado 6 de noviembre el pago de un servicio «excepcional». Dice el decreto que «el técnico responsable no hizo ningún tipo de observación ni advertencia de que el objeto de esta prestación excedía de lo que era el servicio ordinario adjudicado».

MARQUESINAS DE AUTOBÚS

42.301 euros por cuatro

No existía contrato y hubo reparo el 23 de mayo de 2019 tras encargar el servicio a una mercantil que «es la única que podría ser adjudicataria, al fabricar en exclusiva» las que pretendía adquirir el Ayuntamiento. El técnico entendía que «se hizo con el objeto de mantener la uniformidad estética en el conjunto del mobiliario urbano».

Nos encontramos con adjudicaciones directas sin respetar la normativa

El fiscal dice en un informe que mandará a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude que «en los casos analizados nos encontramos con adjudicaciones directas sin respetar la normativa que rige la contratación en material administrativa y con fraccionamientos contractuales». Añade que el problema «se encuentra en evitar los fraccionamientos que buscan eludir, mediante la utilización de contratos menores, las normas de publicidad y concurrencia (...) Lo difícil es determinar cuándo las distintas prestaciones son susceptibles de aprovechamiento o utilización por separado porque forme una unidad funcional» de la que «no existen criterios generales o más bien se trata de un concepto jurídico indeterminado en el que hay que acudir a la casuística para determinar si existe (...) La premisa básica será el evitar la publicidad y concurrencia». Y llega a la conclusión de que no basta con que exista un fraccionamiento, «es exigible un plus de antijuridicidad. El fraccionamiento trascendió de la mera irregularidad administrativa. La arbitrariedad es patente y la actuación conllevó la exclusión de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia» Pero, concluye, «la Fiscalía pone de relieve que de las meras irregularidades no se desprenden indicios suficientes para que los mismos sean constitutivos de infracción penal».