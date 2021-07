La falta de personal desborda a la oficina del Servicio de Empleo en Altabix y colapsa la cita por internet

Mari Carmen es una trabajadora de limpieza que cada mes de agosto la mandan al paro desde hace una década y la vuelven a contratar en septiembre cuando se reanuda el curso. Una situación que atraviesan cientos de empleados de Elche que se ven obligados en verano a darse de alta en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para poder cobrar la prestación por desempleo. Sin embargo, hacer este tipo de trámites se está convirtiendo en toda una pesadilla para los usuarios de la oficina de Altabix de Elche que se encuentra desbordada por la falta de personal.

El problema que denuncian los demandantes de empleo es que les resulta una misión imposible conseguir una cita a través de la página web o que no les contestan al teléfono. Al cabo del día realizan repetidos intentos en el portal del SEPE y con la línea telefónica, sin ningún éxito. Y todo ello, con la angustia de que tienen que inscribirse para poder cobrar el paro y no pueden.

«Mi contrato finalizó a finales de junio y hasta agosto no me han dado cita en el paro para poder atenderme, después de meterme en la web todos los días cada hora, con lo que hasta septiembre no creo que pueda recibir la prestación», relata otra auxiliar de colegio afectada por los retrasos.

Se da la circunstancia de que la plantilla entidad de la calle José Sánchez Sáez, la que más población atiende de todo el término municipal (excepto dos códigos postales y tres pedanías), se ha quedado este mes «en cuadro» por haber perdido los refuerzos contratados por la pandemia, interinos que han finalizado su etapa y porque se han dado jubilaciones. Ante ello, la oficina de Altabix, que contaba con una quincena de técnicos en sus inicios, se ha quedado prácticamente en la mitad de trabajadores en los últimos meses, según fuentes del SEPE.

El Servicio Público de Empleo abre al día alrededor de 30 citas presenciales, también reducidas para cumplir con las medidas de seguridad ante el covid. Sin embargo, en pleno verano cuando coincide con una etapa fuerte de paro, por casos como los anteriormente descritos y también en un momento en el que todavía se están resolviendo las incidencias de los ERTE, llegar a tiempo y conseguir una de esas treinta citas está resultando complicado para los usuarios. «No hay forma de conseguir número, en mi familia estamos intentándolo ya tres personas cada día y estoy desesperada», lamenta una afectada que asegura que también ha recurrido al teléfono y nunca le han contestado. Y es que cuando llaman al SEPE de Altabix les redirigen a una central atiende llamadas de toda la provincia y que al parecer también se encuentra saturada.

No obstante, desde el servicio público de empleo aseguran que hay una opción mucho más sencilla y ágil para que puedan ser atendidos y es la presolicitud de la prestación individual.

Situación generalizada

La falta de medios humanos y materiales de esta oficina en Elche no es un hecho aislado. Con la pandemia se evidenció la falta de personal que atraviesa este organismo público en toda España. Trabajadores del SEPE protestaron con varios días de huelga, secundados también en Elche, para reclamar el aumento de la plantilla fija ante el alto nivel de interinidad con el fin de poder atender el alto volumen de trabajo. También reivindicaron la actualización y modernización de las aplicaciones informáticas, entre otras cuestiones.

La precariedad del organismo de Altabix se suma a que Elche ha estado esperando más de una década a la nueva oficina de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (antes conocido como Servef) en los pisos azules. Una entidad que gestiona la Generalitat y sirve para inscribirse como demandante de empleo, actualizar el curriculum y consultar ofertas.

Una alternativa más ágil para pedir la prestación online

Una de las vías que ofrece el SEPE para tramitar las prestaciones de manera online es la presolicitud a través de la página web. Con ella, los demandantes de empleo pueden realizar, sin tener que pedir cita para que les atiendan físicamente en la oficina, la petición para cobrar el paro, dar de baja una prestación, modificar la domiciliación bancaria o comunicar una incidencia. Esta opción, explican desde el servicio público de empleo, es más ágil y, según las mismas fuentes, los técnicos están resolviendo las peticiones en cuestión de semanas

El 90% de los contratos de junio fueron temporales

CC OO advierte de que hay que seguir buscando soluciones a la alta tasa de eventualidad laboral

El 90,27% de los contratos realizados en el mes junio en las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja fueron temporales y el sector servicios ha sido el que más trabajo ha dado con el 63% de las contrataciones, (le siguen industria, agricultura y construcción) según el análisis realizado por Comisiones Obreras, que ha cifrado en 9.101 el aumento de contratos realizados respecto al mismo mes del pasado año.

En concreto, en junio de 2021 en las dos comarcas se registraron 25.151 contratos, de los cuales 2.447 han sido de carácter indefinido y 22.704 temporales. En concreto, en Elche se contabilizaron 6.016; en Santa Pola, 1.086 y en Crevillent, 661.

El 59,30% de los contratos realizados corresponde a hombres y el 40,70% a mujeres, mientras que la jornada completa representó el 57,50% de las contrataciones, frente a la jornada parcial que fue del 42,50 de los contratos.

Desde el sindicato apuntaron a que pese al aumento de contrataciones este año «debemos de seguir buscando soluciones para ver que la tasa tan alta de temporalidad disminuya».

La temporalidad sigue siendo uno de los problemas sin resolver en el empleo. Hace una década Elche ya contaba con estos niveles de contratos eventuales. En 2011, el nivel de contratación eventual que se registró en Elche durante los cinco primeros meses año alcanzó entonces el 89,97%.