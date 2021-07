L’Hort del Gat languidece y Cultura sigue sin licitar la reforma a los tres años del proyecto

La rehabilitación de l’Hort del Gat sigue en el aire a pesar de proyectarse hace tres años. El Ayuntamiento aprobó en febrero una modificación al proyecto y la Conselleria de Cultura todavía no se ha manifestado para aprobar las correcciones o para estimar cuando sacará a licitación las obras, ya que la administración autonómica financia casi la totalidad de los trabajos, que superarían el millón de euros.

Mientras los trámites siguen, el huerto languidece con maleza y basura en cada esquina y se ha convertido en el refugio de más de seis personas sin techo que pasan allí las noches alejados del resto de la población.

La Conselleria de Cultura no le ha comunicado al Consistorio en los últimos meses que sean necesarias más modificaciones al proyecto inicial, que data de 2018. La primera estimación era para el primer trimestre del año, pero a la vista está que se demorará más. Aún y así, desde la concejalía de Urbanismo confían en que la licitación arranque en las próximas semanas porque entienden que no habrá que hacer más modificaciones al proyecto ya que hasta ahora no les han planteado más cuestiones a nivel autonómico, según Ana Arabid, edil del área.

Los planes para este huerto son, en primer lugar, rehabilitar el edificio histórico para que se convierta en la sede de asociaciones vecinales. La segunda fase sería una adecuación del entorno porque es evidente que está totalmente degradado a pesar de que está considerado el tercer mayor huerto histórico de la ciudad enmarcado en el Palmeral con cerca de seis hectáreas de extensión.

Sin embargo, se pueden observar montones de basura en algunos puntos, zonas del huerto llenas de maleza e incluso montones de restos de poda de palmeras. A ello si se le suma la cantidad de actos vandálicos que el entorno ha sufrido en los últimos años.

La situación se ha cronificado en la zona hasta el punto de que en los últimos tiempos este espacio se ha convertido en cobijo diario de personas sin techo que pasan la noche y parte el día en un espacio que se ha vuelto insalubre. Hay zapatos tirados en varios puntos, colchones por el suelo y suciedad, además de restos de hogueras en la entrada principal. También se aprecian escondidas cucharas donde algunos usuarios cocinan la droga y durante el día se pueden ver a usuarios que merodean con carros de supermercado vacíos que utilizan para transportar enseres.

El Consistorio es consciente del problema y desde la Concejalía de Bienestar Social aseguran que están tomando medidas para atender a estas personas porque no pueden desalojarlas de este espacio público.

Según Mariano Valera, edil del área, a nivel municipal se les comunica puntos de ducha, alternativas para pasar la noche además de informarles de los puntos de recogida de alimentos que tienen. También están coordinando un plan para limpiar la zona. Valera señala que en la última coordinación de personas sin hogar se identificaron a seis personas que van cambiando de lugar.

Reseñan desde esta concejalía que están intentando coordinar un plan de limpieza en la zona para mejorar el aspecto del huerto. De igual forma, cuentan que están en coordinación con las diferentes entidades de acción en calle como Conciénciate. Esta asociación de voluntarios va de viernes a domingo a l’Hort del Gat para entregar alimento entre las personas sin hogar.

Un vergel perdido

Hasta el 2012 este espacio albergó la Estación Phoenix como espacio de investigación de la palmera y su creación in vitro pero de su origen científico ha pasado a convertirse en un vergel con muchas cargas negativas.

Ya el alcalde, Carlos González recriminó cuando se adelantó este proyecto en 2018 y ante la visita del conseller Marzà que el PP lo dejó sin actividad en la etapa de Mercedes Alonso, y desde entonces la degradación es una de sus señas de identidad. El gobierno local de la época adujo que con la crisis y la enorme deuda municipal había otras prioridades.

Una adecuación que no choca con la Ley del Palmeral

La rehabilitación de l’Hort del Gat cumple con la Ley del Palmeral. Así lo aseguran desde el ejecutivo local porque el Consell ha dado luz verde hasta ahora al proyecto que va a financiar casi en su totalidad. La segunda fase de la recuperación del entorno irá para adecentar el huerto y acabar con elementos que hoy no tienen ningún valor como una enorme piscina que desde hace años ha pasado de transportar agua a basura. La idea para ese punto es colmatar la piscina para eliminar el vallado y poder darle un uso social al espacio que quede.