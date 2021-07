Mercadillos de Elche tendrán desde el lunes puntos para reciclar móviles, bombillas y otros desechos

Aprovechar la visita al mercadillo para desprenderse de viejas bombillas, de un móvil que no funciona o de aquella tostadora que ya no tuesta el pan. Esa es la pretensión del Ayuntamiento, que hoy ha presentado en el mercadillo del Cementerio los cuatro nuevos mini ecoparques que van a repartirse en los principales puntos de venta no sedentaria de la ciudad. Con ello el ejecutivo local espera mejorar el porcentaje de reciclaje en Elche y facilitar a los vecinos puntos para tirar diferentes desechos que muchas veces ni saben qué hacer con ellos y acaban en el contenedor de restos orgánicos. En estos momentos sólo hay dos ecoparques fijos en la ciudad, en la Lonja y Carrús, por lo que aquel usuario que quería hasta ahora desprenderse de aparatos de pequeño tamaño que tiene por casa muchas veces no le salía rentable. A partir del lunes, sin embargo, se colocará uno de estos puntos en los mercadillos de Plaza de Madrid, Plaza de Barcelona así como en San Antón, Altabix y Torrellano.