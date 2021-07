Tres ancianos sufren un síncope en la residencia Altabix y las críticas contra Oltra llegan a las Cortes

Las deficiencias de la residencia Altabix, en Elche, pública pero de gestión privada, llegaron ayer a las Cortes después de que PP y Ciudadanos afearan la gestión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a la sazón consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Las críticas se producen tres días después de que cerca de 200 personas se concentraran en la Plaça Baix para denunciar que en las zonas comunes no hay climatización, así como el incumplimiento de otras promesas sobre reparaciones y mejoras. Mientras en las Cortes Valencianas la diputada popular Elena Bastida tildaba lo que pasa en Altabix de «paradigma de la deficiente gestión», prácticamente a esa misma hora un anciano sufría un síncope por las altas temperaturas. El miércoles, según confirmó este diario, cuando en Elche se alcanzaban los 40 grados -la máxima de la Comunidad- otros dos usuarios sufrían un golpe de calor, según explicaron al diario familiares. Son tres personas que han sido víctimas de las altas temperaturas por la falta de climatización. Los tres se están recuperando de forma satisfactoria, pero el hecho de que la situación vaya aún a tardar en mejorar entre diez y quince días -el miércoles la Conselleria aseguró que antes de final de mes se instalará la climatización, aunque no se resolverá todas las deficiencias que reclaman, como la reparación de las persianas- volvió a calentar a las familias de los usuarios. Como ya ha publicado este diario, en noviembre desde la Generalitat les aseguraron que había una partida de más de 600.000 euros para reparaciones y no entienden cómo, a estas alturas y sabiendo que buena parte de ellas eran para mitigar el calor, no se han ejecutado.