Las UCI de Elche vuelven a vaciarse de pacientes covid

Pese al alarmante aumento de contagios registrados en las últimas semanas, la situación en los dos hospitales ilicitanos es buena. De hecho, a día de hoy solo hay tres ingresados, todos ellos en planta. Desde hace más de un mes, apenas hay actividad hospitalaria relacionada con el covid, aunque se mantienen los protocolos de seguridad, aunque no hay zonas de aislamiento porque, realmente, no hay necesidad y hay enfermos de otras patologías que atender. Los tres ingresados tienen edades entre los 30 y 60 años, según las fuentes sanitarias consultadas. La mayor parte de los contagios registrados entre estudiantes de Elche que acudieron el pasado mes de junio a las islas baleares a disfrutar de sus merecidas vacaciones al finalizar los estudios, han sido asintomáticos pero eso no ha impedido que trasladaran la enfermedad a sus familiares. El diario ha constatado que se están dando casos muy curiosos como progenitores vacunados de los cuales uno de los dos se ha contagiado y que recibieron vacunas distintas. ¿Hay una inmunización especial?. En Elche, la Conselleria de Sanidad ha declarado 32 casos relacionados con el brote de Mallorca, todos ellos estudiantes ilicitanos de varios institutos.

En Elche, desde que comenzó la pandemia, se han contagiado 24.076 ilicitanos, prácticamente el 9 por ciento de la población. 238 durante los últimos 14 días por, precisamente, este brote que se originó en Mallorca. También han fallecido 271 personas.