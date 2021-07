Pleno en Elche por el recorte del trasvase (en directo)

"Filibusteros", así ha arrancado el pleno sobre el trasvase. El adjetivo lo ha dicho el portavoz del PP, Pablo Ruz, instado por la oposición, para debatir sobre el recorte de agua del Tajo que ha propuesto el Ministerio de Transición Ecológica. En la defensa de su moción, Ruz ha dicho "el trasvase no lo propusimos nosotros, lo propuso Indalecio Prieto".. Ruz ha asegurado que el PSOE está condenando a esta provincia, que ha reabierto la guerra del agua y que el propio Carlos González, con su voto, siendo diputado nacional, negó el trasvase desde el Ebro que se planteó la pasada década.

El líder del PP ha dicho que el aumento del caudal "es la muerte del trasvase. El plan de cuenca de la ministra y de Sánchez es una trampa. Ustedes con sus decisiones pretenden imponer a esta tierra y a los regantes una visión sesgada de los recursos naturales". Según Ruz, el PSOE quiere restar 147 de los 200 hectómetros anuales que se reciben para "regar estas tierras". En la moción se plantea votar a favor de pedir la dimisión de la ministra Teresa Ribera Rodríguez. "¿Qué pasa con los miles de trabajos que se van a perder?", se ha preguntado Ruz. "Ustedes han promovido una reunión de alcaldes socialistas, que demuestra que ustedes hacen una separación ideológica. Es una muestra más del nulo peso que tiene usted, señor González, en su partido".

En su duro alegato, Pablo Ruz ha dicho que "miren ustedes (los socialistas) a los ojos a los agricultores, que son los grandes damnificados, y les digan que el pleno ha acordado decir no al plan de cuenca y no a la ministra Ribera, pidiendo al presidente del Gobierno su sustitución". Ruz ha dicho que no están en este pleno "para rendir pleitesía a nuestros partidos. Los agricultores también les han votado a ustedes".

Enmienda

El PSOE y Compromís han intentado enmendar la moción de PP (por una de sustitución) que plantea pedir la dimisión de la ministra. El portavoz, Héctor Díez, ha dicho que ló hacían porque "la moción de ustedes no aportan nada". Los socialistas plantean exigir al gobierno ayudas e inversiones para "garantizar en un futuro los aportes de agua y se aseguren al sur de la provincia, mediante las plantas fotovoltaicas y las desaladoras. Así como el abaratamiento del proceso", entre otras cuestiones. Hector Díez ha dicho que su propuesta de enmienda "estaba consensuada con los regantes", aunque no ha citado con cuáles.

El PP se ha enterado esta misma mañana que PSOE y Compromís iban a plantear esta enmienda "in voce". Según Ruz, el equipo de gobierno ha tenido los plazos suficientes para presentarla y para no hacerla a última hora, y en medio del pleno. El portavoz popular solo aceptaba la misma como enmienda de adicción, es decir, que de la misma no desapareciera la petición de dimisión de la ministra que era el "plato fuerte" de su iniciativa. El alcalde ha entendido que el PP se negaba a aceptarla (lo que se puede entender que el PP se negaba a pedir mejorar para el regadío) porque estaba redactada como de sustitución, no de acción. Y Ruz ha contestado que la aceptaba tal cual porque autoenmendaba su moción para incluir en la suya todos los puntos planteados por el PSOE y Compromís. Con esta jugada, el equipo de gobierno tendrá que decidir a última hora si vota o no pedir la dimisión de la ministra pero también en la misma votación tendría que rechazar sus propias aportaciones, ya que la moción es una y se tiene que votar como un "paquete".

Posiciones de los grupos

Ontiveros ha advertido que si no se dan soluciones "estamos a las puertas de la muerte del trasvase", ha dicho que no se entiende el aumento del caudal ecológico, citando datos del Instituto del Agua, ya publicados por este diario. El edil ha recordado que el ministerio se acoge a una sentencia de Europa para justificar la subida de los caudales, "que es excesivo. Les toca estrangular a los regantes de Elche".

Eva Crisol, de Ciudadanos, ha dicho que "el gobierno hace caso omiso" a las demandas de la agricultura y la provincia. Aurora Rodil, de Vox, ha dicho que la ministra es una irresponsable, pero "temo que tengamos que vernos todas las semanas para hablar de ministros irresponsables, como la ministra de "desempleo" o la indigente intelectual Irene Montero". El alcalde ha intentado cortarle para que se centre en la cuestión y la edil le ha dicho que en su tiempo hablaba de lo que consideraba, como hace muchas veces el propio regidor que "tiene los oídos muy sensibles". Rodil ha continuado y le ha dicho al PP que en vez de pedir dimisiones de ministros haga una moción de censura a Pedro Sánchez. Vox rechaza el plan de cuenca y los recortes.

Felip Sànchez, de Compromís, ha dicho que hay que trabajar "juntos, con fuerza y dejar de lado todo lo que nos divide y no aporta nada al Camp d'Elx. Podemos dar la imagen de debilidad cuando se negocia el futuro del trasvase". El edil ha dicho que el pleno no es para reforzar las negociaciones de la Generalitat y los regantes con el Gobierno, sino para "mostrarnos más débiles ante las comunidades que quieren recortar el trasvase" y ha considerado que el PP plantea "políticas partidistas". Sànchez dice que están por el diálogo. Compromís recuerda que "el cambio climático afecta a este territorio" y que no iban a apoyar la moción del PP porque "nos obligan a votar en contra", aún y así ha dicho que la ministra no mira ni al campo ni a la situación ambiental y que no es peor de lo que fue la ministra Tejerina del PP, quien implantó el famoso tasazo a los agricultores. "Donde ustedes ven crisis de gobierno, nosotros queremos gobiernos que resuelvan crisis", ha dicho el concejal.

"Menos teatro"

Héctor Díez ha pedido a Ruz que haga "menos teatro" y que también el PP ha presentado mociones "in voce" en otros plenos. Ha dicho que no va a pedir el cese de la ministra porque "existe una voluntad de mejorar la posición inicial y vamos a seguir trabajando". El portavoz ha dicho "estamos con el trasvase y con los regantes. El pleno no aporta ideas encima de la mesa por la sostenibilidad del trasvase". Y se ha referido a la presidenta Ayuso, que ha pedido más agua para la Comunidad de Madrid, y le ha preguntado a Ruz si también va a pedir la dimisión de ésta. "El trasvase tiene que mirarse con ojos de Estado". El edil ha dicho que van a recurrir el plan de cuenca y van a pedir inversiones, "eso ha hecho que mueva ficha. Nos tendrá que reconocer que antes era de 8,5 metros y ahora es de 7, más una inversión de millones para que haya agua para siempre". Díez se ha referido a la solución de la conexión de las desaladoras, "un planteamiento que nos hace avanzar". Él portavoz del PSOE, después de incluirse sus enmiendas, ha dicho que no puede votarlas.

Segundas intervenciones

Ruz ha dicho que están ante un pleno absurdo, porque han incluido y enriquecido su moción con las iniciativas de PSOE y Compromís para que después estos dos partidos anunciaran que no iban a apoyarlas. "A ustedes les da igual el trasvase y el Tajo-Segura, aquí demuestran que ante de eso está la cerviz inclinada antes sus jefes en Madrid".