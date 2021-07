39 días sin noticias del palacio de congresos de Elche

En cualquier caso, treinta y nueve días después del anuncio no se ha producido la convocatoria del senator de Elche para tratar de un tema primordial para la ciudad, que puede tener un antes y un después en su configuración y en su forma de atraer turismo, y más para un Ayuntamiento que, a medida que avancen los meses, y ya pasado el ecuador del mandato, debe mirar más a las elecciones de 2023 que al presente que le aguarda, que debería estar resuelto, con los deberes hechos o al menos encauzados (para eso gobiernan desde hace seis años) y este que debería haber sido el "bombón" de estos cuatros, por lo bien que se lo puso el PP de cara al PSOE, no lo está sin que la crítica por la crítica sobre los incumplimientos de plazos, el presupuesto o las promesas al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, sean, a medida que pasan los días, argumentos de peso suficiente para pensar que la Diputación no quiere construirlo.

Fuentes municipales, hace dos semanas, a preguntas del diario, justificaron el retraso en la convocatoria en la agenda del invitado, el ponente de la UMH que debe defenderlo (a este diario, por cierto, también le ha negado declaraciones o explicaciones), aunque las otras dos principales apuestas que se hacen en el mismo documento: la ampliación del actual Centro de Congresos y el huerto situado junto al Pont del Bimil.lenari y el camino del Pantano no son urbanísticamente viables para el equipo de gobierno, aunque lo digan con la boquita pequeña y no en público porque les da vergüenza significarse.

Se han cumplido 31 meses desde la promesa-anuncio del regalo para Elche de un palacio de congresos (o lo que sea) sin que sepamos no ya qué queremos hacer con él, sino siquiera dónde lo queremos. Y la pelota volvió al tejado del Ayuntamiento hace de ellos casi siete semanas sin que tengamos noticia fíjense si ha pasado tiempo, que Mazón ha pasado a ser la opción del PP frente a Ximo Puig para gobernar a todos los valencianos. ¿Tendrá algo que ver esto? En cualquier caso, según dejó entrever el regidor en aquella comparecencia del 2 de junio, no reunirá (cuando lo haga) al Consejo Social para tomar decisiones al respecto sino simplemente "para reflexionar". Y así nos va, como si el tiempo fuera algo que no pasa.

En estas, el rector de la UMH de Elche, Juanjo Ruiz, a preguntas de este diario la semana pasado dijo que la Universidad tiene terrenos para el Palacio de Congresos y que los ofrecía pues, al fin y al cabo, el 80% de los congresos que se organizan en la ciudad tienen una base científica que entronca con la propia institución académica y la lógica que el debatirlo todo o casi todo un congresos. ¡Bravo! La pregunta podría ser por qué el famoso informe de la UMH no incluyó, como posibilidad y desde el primer minutos, esos terrenos, pregunta que sólo puede contestar quién elaboró el informe y, evidentemente, el principal responsable de la institución académica. Si el diario no hubiera preguntado al rector sobre este posible emplazamiento ni siquiera se hubiera puesto sobre la mesa. ¿Tiene esto sentido?

Evidentemente si la Generalitat nos debe cuarenta y muchos millones por los terrenos de la universidad y no sabe en qué gastárselos (ahí tienen el proyecto de Correos como ejemplo) y resulta que la propia UMH cuya puesta en marcha generó la deuda por los terrenos que cedió el municipio y está ahora dispuesta a asumir el coste en suelo y, con ello, la Generalitat encontraría, además, una vía para colaborar con la Diputación en sufragar el edificio (como va a hacer con el centro de congreso en el puerto de Alicante), ¿qué problema ahí? Yo se lo digo, voluntad.

Por ejemplo, el Ayuntamiento sí va a tener voluntad para cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, con todo lo que ello conlleva, a fin de hacer un parche monumental en la ladera del Vinalopó para afianzar como mercado definitivo de abastos el provisional que hay instalado en la avenida Comunidad Valenciana y que para los socialistas, siendo oposición hace dos mandatos, les pareció motivo suficiente para denunciar en los juzgados al gobierno de Mercedes Alonso (PP). Para eso sí hay voluntad, pero no la hay para intentar salvar las posibles ubicaciones que plantea la UMH de Elche como palacio de congresos... aunque ninguna de ellas sea más factible que la de unicarlo en el propio campus.