Más de la mitad de los 700 abogados de Elche están en el turno de oficio

Más de la mitad de los 700 abogados colegiados en Elche están adscritos al turno de oficio. La ciudad supera la barrera de los 400 letrados que prestan asistencia jurídica gratuita y el número ha llegado a aumentar hasta un 35% en el último lustro. La cifra se ha disparado sobre todo desde 2020 debido a la pandemia de coronavirus, que ha desatado una emergencia social que ahora hace más importante esta asistencia para el derecho a la defensa de cualquier persona que no puede costearse los honorarios de un profesional.

Relacionadas La Abogacía analiza en Alicante la implantación de la mediación en la justicia gratuita

Así lo explicaba a INFORMACIÓN este lunes el decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual Pascual tras un acto para celebrar el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que se viene conmemorando desde que en 1996 entró en vigor la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

La jornada sirvió para homenajear este año la trayectoria profesional de Pedro Pablo Martínez de Heras y Aurora Salido Vicente, dos abogados ligados al turno de oficio desde hace más de tres décadas.

Ambos aprovecharon el reconocimiento del Colegio, que les entregó un diploma, para poner en valor el importante valor que ejercen y reivindicar mejoras para un turno que siempre ha estado ciertamente denostado por la baja retribución, que imposibilita que la gran mayoría de los letrados no puedan vivir de esta asistencia y la tengan que compaginar con la iniciativa privada en sus despachos.

Desde el Colegio de abogados incidieron en que se ha mejorado la retribución del colectivo en los últimos siete años, normalizando el cobro periódico «porque antes se llegaba a tener pendiente más de un año de retribución sin abonar». Aún y así estiman que las cuantías «siguen siendo mejorables».

Por otro lado, el decano entiende que « el número de abonados que la Conselleria de Justicia prevé de acuerdo con sus baremos que pueden atender la asistencia de venido en ocasiones no es suficiente, y el número no es flexible».

Así las cosas, Gabriela Bravo, consellera de Justicia, apuntaba también este miércoles para celebrar la efeméride que desde que en 2017 se puso en marcha el nuevo modelo de justicia gratuita se ha trabajado en fomentar la especialización, incentivar la proximidad y mejorar las retribuciones. A este hilo aseguraba que a nivel autonómico han incrementado los módulos y baremos del Turno de Oficio «de forma que la Valenciana es la comunidad donde se paga más a los abogados y abogadas que prestan la asistencia jurídica gratuita», aseguraba en un acto en València.

Recordaba que el presupuesto de la Generalitat consigna 48,7 millones de euros, más del doble que en 2015 y remarcaba, también, que se está trabajando por asegurar la defensa judicial efectiva a inmigrantes, personas con diversidad funcional o intelectual y en el ámbito penitenciario. Destacó que la provincia de Alicante se ha aprobado en el último año 40.933 peticiones, casi la mitad del total a nivel autonómico.

Desde el Colegio de Abogados insisten, aún y así, en que la administración de Justicia «debe aproximar la Justicia de oficio más al ciudadano. Facilitar el tratamiento preventivo y mejorar la retribución a los compañeros». Reclaman, también, que el modelo de éxito se extienda a la mediación de oficio «y lo reclamamos porque la Conselleria ha preferido no utilizar el modelo de éxito del turno de oficio si no querer tratar el modelo de designación desde la conselleria de Justicia y no desde los colegios de abogados», según Vicente Pascual. Con esta decisión entienden que «se politiza la designación de los mediadores y debería rectificarse», asevera el decano de la institución ilicitana.

Vivencias

En cuanto a vivencias, Pedro Pablo Martínez de Heras, uno de los homenajeados este lunes en Elche, narró que ingresó en el turno de oficio en 1985 pero años después se dio de baja hasta que en 2015 volvió al turno porque su mujer le animó, «vi que al volver había cambiado todo mucho a mejor, todo funciona de una forma más coherente».

Resaltó, de igual forma, que a pesar de que la población general «se piensa que está mal pagado, se paga y puntualmente» y quiso aclarar que una asistencia jurídica gratuita no es de peor calidad «ni de segunda fila, yo entiendo que no, porque cuando un letrado asume la defensa la defiende lo mejor que sabe»

Recalcó que deberían habilitarse consultas de oficio para aquellas personas que no pueden recurrir a un bufete de abogados. Asimismo, apuntó que desde su experiencia agradecería tener más comunicación con sus clientes porque se ha encontrado con situaciones en las que «sólo llego a contactar el día de la detención y del juicio.

La otra homenajeada, Aurora Salido Vicente, quiso recordar a la junta del colegio de abogados que «nunca dejen de defender la justicia gratuita porque lo que hace es igualar a los ciudadanos al permitir su acceso a un letrado». Quiso reivindicar que no se deben hacer distinciones entre tipos de clientes.

Narró sus inicios en el turno de oficio hace más de tres décadas y aprovechó su reconocimiento para contar que la primera lección en el mundo de la abogacía se la dio el primer cliente, en el lado de los acusados, cuando le dijo que no diera tantas vueltas en los pasillos, por los nervios que tenía, porque parecía que era ella la condenada, recordaba.

AURORA SALIDO VICENTE | ABOGADA DE OFICIO DURANTE TRES DÉCADAS

«Ser abogada de oficio te hace humanizar la Justicia y estar al día»

¿En qué momento empezó en el turno de oficio?

Nada más acabar la carrera, y en aquella época te podías dar de alta. Creo que el turno de oficio te hace aprender, estar al día y pegado a la realidad te hace mejor persona y ver las cosas de otra forma. Creo que seguiré hasta que me jubile.

¿Qué ha aprendido todo este tiempo?

Llevo sobre todo temas de penal y siempre te preguntas cómo es posible que estas personas hayan llegado a esto. Te aporta el humanizar la justicia, porque piensas que todo el mundo tiene derecho a la defensa, que lo que llamamos las atenuantes y la vida que haya tenido se tenga en cuenta. No todas las mismas personas tenemos las mismas oportunidades y esa es la realidad.

¿También coincide en que está mal retribuido ?

Creo que no hay abogado que diga que eso está bien pagado. Preparar un juicio te puede llevar varias horas, incluso más de un día y cualquier proceso tiene muchas partes. El Estado es el que debería plantearse que si retribuye mejor a sus abogados irá mejor la cosa.

PEDRO PABLO MARTÍNEZ | ABOGADO DE OFICIO DESDE 1985

«Intentas una defensa digna y a veces llegan temas muy complejos»

¿Qué supone para usted compaginar su despacho con ser abogado de oficio?

Supone estar muy en contacto con la sociedad real, porque nos enriquece.

¿Cree que se aprende más que en un gabinete?

Ves cosas muy variadas, relacionadas con gente muy distinta y no siempre son temas de robos o divorcios, a veces llevan temas verdaderamente complejos, pero intentas hacer una defensa digna. Los sinsabores se ven satisfechos cuando resuelves un problema grave y la parte contraria es algún poderoso. Te genera una satisfacción cuando esa persona te lo agradece de corazón.

¿Qué mejoras le gustaría?

Que estuviera mejor pagado. Ahora se paga y puntualmente. Creo que los baremos deberían ser superiores, pero es lo que hay en estos momentos porque probablemente hay cuestiones de más necesidad social.

¿Cómo ve a las nuevas generaciones de abogados de oficio?

La gente está muy bien preparada, mejor que cuando yo empecé.