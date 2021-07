El Ayuntamiento de Elche baraja una ordenanza para prohibir el tabaco en las playas

Las banderas de las playas sin humo ya ondean en litoral de Elche. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de concienciación para evitar que los usuarios fumen, con el objetivo de reducir las colillas y también de cuidar la salud de los ilicitanos y de los visitantes. La iniciativa comenzó el pasado ejercicio en el Carabassí como proyecto piloto y ahora se extiende a toda la costa ilicitana.

Eso sí, esto es un proyecto de sensibilización porque el Ayuntamiento no puede poner sanciones a aquellos que se enciendan un cigarro en la playa. Y una de las razones que han esgrimido anteriormente los jueces en casos similares o en la vía pública es que una ciudad tiene que contar con una ordenanza local que expresamente prohibiera fumar. Además para ser considerada una infracción debería cometerse en un inmueble de competencia municipal.

No obstante, la concejala de Medio Ambiente, Esther Díez, aseguró que trabajará con el departamento de Turismo para «articular la iniciativa desde el punto de vista normativo con tal de garantizar que los usuarios de las playas no se vean afectados por el humo del tabaco». De momento, esa es la intención municipal, aunque todavía no hay fechas sobre la mesa. Lo que sí que va a haber a corto plazo es una iniciativa para hacer pedagogía con las recomendaciones municipales.

Mientras tanto, el equipo de gobierno quiere que esta apuesta sirva también para aportar algo más a los turistas cuando vengan a Elche. «Desde VisitElche estamos muy por la labor de poner en valor los nueve kilómetros de playas excelentes y de fomentar un turismo sostenible y de calidad», dijo el edil de Turismo, Carles Molina en el acto simbólico del izado de la bandera que tuvo lugar este martes en La Marina.

Desembarco

Hasta el lugar también acudió la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, quien felicitó al Ayuntamiento por extender la iniciativa «de manera decidida al pasar de una playa a todo el litoral». La representante del Consell apeló a «cuidar de nuestra salud y la salud medioambiental para no contaminar al resto y servir de ejemplo a los más pequeños como parte de la concienciación social y de las familias para sus hijos».

Por su parte, la edil de Sanidad, Mariola Galiana, recordó la existencia de la Unidad de Conductas Aditivas con la que cuenta el Ayuntamiento para ofrecer a los fumadores ayuda para dejar este hábito. La concejala recordó, además, que a través de médico de familia «hay fármacos para facilitar el proceso y librarnos del tabaco».

Al acto del izado de la bandera también desembarcaron otros cargos como la directora del Centro de Salud Pública, Antonia Soriano, y el jefe del Área de Relaciones Institucionales y Europea Vertebración y Territorio de la FEM, Roberto Bermell.

Iniciativa ciudadana

La declaración de las playas de Elche como libres de humo partió de una iniciativa ciudadana. A través de la plataforma Change.org se llegaron a recoger más de 2.400 firmas para que no se fumara en El Carabassí. Y fue en esta zona del litoral donde comenzó en 2020 una experiencia piloto que ahora ha ido a más.

Los chiringuitos abren por fin, pero el oleaje continúa retrasando la instalación de los canales de balizamiento

La falta de las boyas de seguridad a estas alturas del verano desata el malestar vecinal

Las playas ilicitanas tienen por completar todavía los servicios tras superar los primeros diez días de julio. Al menos los chiringuitos ya están instalados y abiertos en la mayor parte del litoral, excepto en El Rebollo, donde ninguna empresa se interesó. No ocurre lo mismo con el balizamiento, que sigue sin estar listo esta semana a unos días de completar la primera quincena del mes. Las boyas que señalizan las zonas reservadas para el baño y delimita los canales de acceso del salvamento marítimo y de embarcaciones de diferentes tipos y cada vez más en auge, como la vela ligera, motoras, motos de agua, tablas de vela, patines, etc. siguen pendientes de instalarse en toda la costa de Elche.

El concejal de Turismo, Carles Molina, que aseguró la pasada semana que para el fin de semana estarían colocadas, atribuyó este martes a «la mala mar que ha habido en los últimos días» el retraso. Según el edil, la bandera amarilla y roja que han tenido las playas tanto el fin de semana, como ayer, han impedido a la empresa poder hacer su trabajo como estaba programado.

La falta de estos indicadores de seguridad a estas alturas del verano ha desatado el malestar de usuarios de las playas que entienden que este servicio debería haber estado ya puesto en junio. El servicio fue adjudicado por VisitElche el pasado 1 de julio y desde el departamento municipal aseguraron que no pudo haberse licitado antes por la situación de alerta sanitaria y la incertidumbre que había con el verano.

Este año, al margen de la demora, habrá una novedad y será el canal de nado para la práctica de la natación en aguas abiertas en la playa de Arenales del Sol. El balizamiento de baño y de entrada de embarcaciones náuticas tiene que colocarse también en El Altet, El Carabassí, El Pinet, La Marina y Les Pesqueres-Rebollo. En total, el contrato obliga a poner 8.000 metros de balizas y siete canales. Precisamente, para el próximo ejercicio, el pliego de condiciones exige que el balizamiento esté instalado el 1 de junio.