Contratación propuso adjudicar una obra el mismo día que firmó la memoria y pedía tres presupuestos

Esto sucedió el 8 de noviembre de 2019 a cuenta de la reforma de oficinas de la Concejalía de Deportes en el Pabellón Esperanza Lag, que se adjudicó a la única de las empresas que ajustó sus condiciones al precio para que este quedara por debajo de 40.000 euros (más IVA), concretamente, la ofreció por 39.995,90 euros. Las otras dos se pasaron de largo con 43.887,2 euros y 45.534,16 euros. Llama la atención, a tenor de la documentación que obra en poder de este diario y que forma parte del expediente de adjudicación, que ninguna de las tres empresas invitadas le puso fecha a su presupuesto. Es decir, no dicen cuándo lo elaboraron, aunque si se tiene en cuenta que ese día 8 de noviembre se firmó por la técnico y el edil la memoria valorada y se adjudicó por ésta, no cabe duda que las tres empresas hicieron ese mismo día su trabajo porque de otra forma no se podría haber resuelto. Y más llama la atención la agilidad por parte de dos de ellas en hacer la labor para era una adjudicación que sabían que tenían perdida pues consideraban que sería imposible asumir el trabajo por menos de los 40.000 euros que rigen los contratos menores. Con ello quedarían automáticamente excluidas.

Explicaciones

El concejal de Contratación, Héctor Díez, explicó al diario que lo que ha pasado, «no es lo habitual, pero se puede dar la circunstancia de que si desde Contratación se les ha pedido que rectifiquen alguna cuestión puntual, menor, de la memoria valorada, al retrocederlo en el TAO (sistema electrónico de gestión administrativa) y se vuelve a firmar, se puede dar la circunstancia de que la fecha a la que se firma coincida con la que se puede adjudicar. Puede ser que la memoria sea de antes, los presupuestos sean de antes, pero cuando llega al sistema de administración electrónica se puede dar la circunstancia de que la jefa de Contratación pida que se rectifique y todo lo que se firme sea de la fecha de rectificación. Todo esto puede suceder, pero es cierto que no es lo habitual». La documentación a la que ha tenido acceso el diario no es electrónica, es manual.

Pavimento, carpintería, techos registrables, albañilería, marquesías, tabiquería, puertas,... todo se ejecutó en un mes. Deportes ganó nuevo espacio para oficinas bajo el graderío de la zona oeste. Aquella memoria fijaba el presupuesto de licitación en 39.995,90 euros exactamente la misma cantidad que proponía la única empresa que estaba dispuesta a hacerlo por debajo de 40.000 euros, pero que no ofreció ni un céntimo menos en una puja que iba a beneficiar, principalmente, a la oferta más barata.

Un contrato que aparecía «por deficiencias» en el informe que elaboró Intervención sobre 2019

El edil rechazó dar explicaciones a Vox porque «excedía» de su derecho a acceder a documentos

El pasado mes de abril, los concejales de Vox en Elche, Juan Antonio Alberdi y Aurora Rodil, registraron una serie de preguntas al equipo de gobierno en relación a este contrato menor sobre la reforma de las oficina de Deportes. Lo hicieron porque el interventor accidental, tres meses antes, en su informe resumen del control interno del ejercicio 2019, había apreciado «ciertas deficiencias en algunos de los contratos de los pocos en que ha podido intervenir dicho departamento». Uno de ellos era este por lo que los dos ediles se interesaron por esta cuestión y solicitaron el expediente. De hecho, han sido precisamente los reparos de Intervención los que dieron también pie a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestos fraccionamientos de contratos, actuaciones que han sido sobreseídas.

Vox formuló a continuación de aquel escrito una serie de preguntas al equipo de gobierno en las que hacía constar, precisamente, esa coincidencia en la fecha de la propuesta de adjudicación de la obra, que se realizó el mismo día de la firma de la memoria valorada y de la entrega de los presupuestos.

Se preguntaba igualmente cómo entregan los presupuestos las empresas invitadas o si era normal que se exceda del precio (el presupuesto que estas entregan). De hecho, consideraban que si dos de las tres empresas presupuestaban más de esos 40.000 euros podía ser porque, realmente, lo que se les estaba pidiendo era una obra mayor y no menor. Igualmente quería saber si la adjudicataria había pasado posteriormente alguna factura por «trabajos contradictorios» sobre dicha obra.

El concejal de Mantenimiento, Héctor Díez, realizó una escueta respuesta a Vox que decía así: «El área de contratación pública no solicita a las mercantiles formulación de ofertas en los contratos menores. Todas las obras adjudicadas se encuentran publicadas en la Plataforma de Contratación del sector público. El resto de preguntas formuladas requieren informe específico que excede de su derecho al mero acceso a la documentación del expediente».