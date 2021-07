La Policía Nacional gradúa el lunes a 200 agentes en Elche.

Desde hace años, las comisarías forman parte del periodo de aprendizaje de los agentes que pasan los primeros meses recibiendo clases teóricas, pero que complementan, después de aprobar la oposición, su formación en las comisarías de manos de funcionarios experimentados, habitualmente inspectores o inspectores jefes, que les muestran de cerca cómo va a ser su trabajo diario.

El covid no sólo trae el acto a Elche sino que, para tristeza de estos nuevos policías, no les permitirá celebrarlo con sus familiares que no pueden ser invitados por cuestiones de aforo, aunque se tenga que celebrar al aire libre. De haber acudido cerca de un millar de personas se habría reunido en el Paseo de la Estación. La situación sanitaria no permite alegría para los nuevos agentes que recibirán también sus destinos en breve para comenzar su trabajo como policías nacionales.