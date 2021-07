El covid supera ya los diez ingresos hospitalarios en Elche con tres enfermos en la UCI

Entre los pacientes ingresados hay personas de todas las edades, pero la edad media ronda los cincuenta. Se da el caso que entre los hospitalizados hay personas que ya habían pasado la enfermedad a comienzos de año, circunstancia por la cual no habían recibido las dos dosis de la vacuna pues se les consideraba inmunizados, según explicaron algunos familiares. También hay personas que tenían una y las dos dosis, lo cual es evidente que no exime de poder volver a contraer el virus. Ahora bien, a priori estas personas pasan la enfermedad con una sintomatología más leve.

Durante los últimos 14 días, Salud Pública ha notificado en Elche 477 casos positivos de Covid-19, y siguen creciendo de forma exponencial. Desde que comenzó la pandemia, se han contagiado más de 24.400 ilicitanos, es decir, más del 11% de la población. No hay familia que no pueda decir que no ha tenido contagiados.

Vacaciones en Mallorca

Desde que hace un mes se detectaran una treintena de jóvenes que había vuelto de sus vacaciones a Mallorca contagiados, las cifras van de mal en peor en Elche, aunque sin la gravedad del pasado invierno y primavera y con casos más leves, productos de las vacunaciones. Esta semana comienzan a inocularse a los menores de 30 mientras que continúan los menores de 40 y colocándose, ya en algunos casos, segundas dosis.

El aumento lento pero progresivo de casos hace que el Ayuntamiento esté siendo muy cauto con los actos que pretende organizar de cara a las próximas fiestas de agosto, que no serán desfiles, pero sí conciertos en los que se darán cita cientos de jóvenes con medidas de seguridad. El alcalde de Elche, Carlos González, ya anunció que no habría la tradicional Alborada por el miedo a que las terrazas desde las cuales se ve este espectáculo pirotécnico la noche del 13 de agosto, sirvieran como puntos de contagio.