El Hospital del Vinalopó se pone a la vanguardia en rapidez de detección del cáncer de mama

El Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, que gestiona para la sanidad pública el grupo sanitario Ribera, ha informado hoy de una "revolución" en el diagnóstico del cáncer de mama al poner en marcha un proyecto piloto, "único en España, para realizar la firma genética en la biopsia inicial, en el tejido sobre el que se realiza el diagnóstico de cáncer. Hasta ahora, este estudio se realizaba en el tejido procedente de la extirpación quirúrgica, que es el procedimiento habitual. El proyecto se ha organizado para obtener los resultados en un tiempo récord, aproximadamente 48 horas, y no los 15 días habituales en este tipo de estudio genético", explica en un comunicado.

“La información obtenida del estudio genético con dos tests, el de 70 genes para evaluar posible beneficio a quimioterapia y el de 80 genes (BluePrint) para definir el subtipo molecular de tumor, es clave para el plan clínico y quirúrgico de cada paciente”, explica la coordinadora de Patología del grupo, la doctora Laia Bernet, que señala que “la información facilitada puede cambiar ese plan terapéutico hasta un 40% de los casos”. “Supone un gran avance a todos los niveles”, añade.

"Con la firma genética podemos seleccionar de manera mucho más certera, a las pacientes a las que la quimioterapia no les va a reportar beneficio significativo", explica la doctora Laia Benet

El objetivo de este proyecto piloto, único en España, es personalizar al máximo la asistencia sanitaria, ejerciendo la medicina de precisión, es decir, el tratamiento adecuado, en el momento preciso, para cada paciente. La doctora Bernet asegura que la firma genética “proporciona información crítica en cierto grupo de pacientes, para decidir si van a necesitar o no tratamiento con quimioterapia, permitiendo evitar la toxicidad inherente a dicho tratamiento a las pacientes en las que no aporta beneficio”. “Con la firma genética podemos seleccionar de manera mucho más certera, a las pacientes a las que la quimioterapia no les va a reportar beneficio significativo y que, por tanto, serán tratadas con una estrategia distinta, como cirugía con o sin radioterapia, porque su plan terapéutico así lo recomienda”, asegura.

El proceso, tal y como explica la doctora Bernet, consiste en realizar la firma genética de cada paciente en la biopsia inicial. De esta forma, la información integrada del estudio patológico habitual, junto con la del estudio genético, está disponible para que el comité de tumores de mama, formado por un equipo multidisciplinar de más de 50 profesionales, pueda valorar y analizar la estrategia terapéutica más adecuada para tratar el cáncer de mama en cada paciente, de forma personalizada.

“Hemos dado un paso importante, saliendo de la visión reduccionista de las causas del cáncer, centrada solo en las alteraciones genéticas de la célula tumoral”, explica. “Ahora tenemos una visión más integrativa, donde todo el paisaje que rodea a la célula importa, incluido por ejemplo el sistema inmune de cada paciente”.

Sobre el Área de la Mama

Bajo la dirección corporativa de la doctora Julia Camps, se ha puesto en marcha un equipo multidisciplinar en los hospitales universitarios de Torrejón, Torrevieja y Vinalopó y en el Hospital Ribera Povisa, gestionados por el grupo Ribera, que reúne a profesionales con más de 20 años de experiencia en patologías de la mama, en especial del cáncer de mama, y facilita a las pacientes un programa compartido y transversal, con una atención personalizada y los mejores especialistas de España para valorar cada caso de manera conjunta y transversal. El Área de la Mama trabaja ya en la inminente incorporación de los hospitales Ribera Polusa, en una primera fase, y de Ribera Santa Justa y Ribera Almendralejo en Extremadura, y los recientemente incorporados Ribera Juan Cardona (Ferrol) y Ribera Molina (Murcia) próximamente.

El Área de la Mama ha impulsado la unificación de procesos y circuitos asistenciales, válidos en todos los centros del grupo, así como el trabajo en red de todos los profesionales implicados en el diagnóstico y abordaje clínico y quirúrgico de las pacientes, cada uno desde su especialidad, pero con criterios uniformes. El objetivo es que cada paciente cuente con el mejor equipo de profesionales en todas las áreas, viva donde viva, además de los especialistas que realizarán el acompañamiento permanente y personalizado en el centro del grupo al que acuda.