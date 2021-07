Un parque cada vez más «asalvajado»

No es la primera ni la segunda vez que ocurre. Aseguran los vecinos que si cada cierto tiempo no lo denuncian públicamente, aquí, en un extenso parque público ubicado junto a la urbanización El Pinet, en la pedanía de La Marina, no se hace nada por su cuidado y conservación.

El Ayuntamiento de Elche es consciente de ello y asegura que lo lamenta. Fuentes municipales recuerdan en primer lugar que cuenta con una plantilla limitada y, en segundo lugar, que el término municipal es tan amplio y se ha desarrollado urbanísticamente tanto que, con los medios humanos que hay, es complicado llegar a todas las zonas en tiempo y forma.

Y es que la falta de mantenimiento en este lugar, que en teoría tendría que ser de relajación y disfrute, brilla por su ausencia. Al final, después de tanto tiempo y de asistir a una historia que se repite cada año, más que enfadados los residentes de la zona empiezan a tomarse con algo de humor este «abandono» por parte del Ayuntamiento a esta zona de paseo y de contacto con la naturaleza. Pero naturaleza casi salvaje.

La falta de poda, de riego, de eliminación de malas hierbas es más que evidente. Aseguran que hay plantas silvestres tan altas y frondosas que incluso «desaparecen» las mascotas cuando las sacan a pasear.

Parte del sistema de riego permanece inservible y algunos parterres para plantas aromáticas están prácticamente arrasados. Hay al menos una arqueta de riego que está rota y que puede originar accidentes si alguien mete el pie sin darse cuenta.

El panel explicativo que preside esta zona «asalvajada» no contienen ninguna información del paraje. El hecho de que haya palmeras, algarrobos o granados secos son otras de las quejas de los habituales del lugar, que califican el lugar de «impracticable».

A este «enclave» no le faltan tampoco los mosquitos. Los asiduos aseguran que es casi heroico permanecer mucho rato aquí.

En cuanto a la zona de sombras, los vecinos de alrededor, más de 800 en verano según cuantifican los propios afectados, apuntan que mejor que ni hablar del tema. A la vista está de las imágenes que ellos mismos realizan con sus móviles para dar fe de que no exageran. Maleza por doquier, sin juegos infantiles, paso de cebra por pintar... las quejas, en definitiva, son muchas.

«En la medida de las posibilidades trataremos de realizar un mantenimiento más frecuente», señalaban este martes desde el Ayuntamiento de Elche conscientes del problema.