Arturo Molla Baza: «Para ver el alcance de la pandemia no hay más que recordar la cantidad de fallecidos»

Tras los últimos macro brotes entre jóvenes, ¿cómo se canaliza desde el departamento de salud este repunte de casos?

En ese sentido tenemos poco que hacer. No podemos evitar que esos brotes se produzcan, lo único es que podemos abordarlos de la mejor manera posible. Cada paciente tiene un médico con un cupo asignado y en función de la aleatoriedad de los casos que se producen a cada paciente se le asigna un médico para que haga seguimiento y tratamiento.

¿Ha aumentado el rastreo?

El rastreo se está haciendo de la misma manera que en el primer momento. Cuando se detecta un caso positivo se hace el estudio de contactos y se interroga y entrevista para ver si hay contacto estrecho y si es preciso realizar aislamiento.

¿Temen los sanitarios que esta relajación precedida por el alivio de quitar la mascarilla tenga consecuencias?

Los profesionales sanitarios siempre tememos que pueda suceder lo peor porque somos los primeros responsables de intentar solucionar y ayudar a la gente. La situación actual puede ser debida a una relajación de las medidas de aislamiento y de protección, puede ser, pero no sabría decir qué medida concreta... pero podría haber una correlación directa.

A una parte de la población parece que ya no le preocupa la pandemia por la vacunación…

Para saber lo importante que es la pandemia, nada más tenemos que recordar la cantidad de fallecidos que han habido y la cantidad de casos que ha habido y se han solucionado y la cantidad de casos que hay hoy por hoy. Tampoco hay que olvidar la cantidad de personas que han padecido la infección y a fecha de hoy siguen estando con secuelas y atención socio sanitaria.

¿Se siguen produciendo retrasos para atender otras dolencias?

La presencialidad en las consultas externas de los centros sanitarios se recuperó hace meses. Toda la demora que se generó durante el tiempo de cuarentena y de aislamiento en el que las consultas externas se bloquearon se está intentando resolver pero es verdad que toda esa demora existe.

¿En qué momento se encuentra ahora la atención en su centro de salud?

Desde hace varios meses se intenta recuperar la actividad normal del centro de la salud. Con respecto a la pandemia hemos visto un descenso importante del numero de cantidad de casos y en las últimas semanas un repunte grande sobre todo de los jóvenes en casos nuevos.

¿Cómo están los niveles de presencialidad?

Un tanto por ciento importante es agenda presencial e intentamos que sean las indispensables y necesarias para valorar adecuadamente a la población. La otra gran parte de consultas se hacen de manera telefónica o telemática.

El Hospital del Vinalopó lo reconocía recientemente por su labor en Atención Primaria. ¿Cómo se siente?

No deja de ser un honor que reconozcan a cualquier profesional su labor aunque personalmente no me siento reconocido de manera individual si no colectiva porque los verdaderos defensores de la salud somos todos los profesionales que formamos parte del equipo de Atención Primaria.

¿Qué le está suponiendo la pandemia, cómo se ha adaptado a las circunstancias?

Personalmente ha supuesto una recalibración de todos los horarios y quehaceres diarios, y de forma profesional ha sido un constante ir y venir de rectificaciones de protocolos sanitarios a los que nos hemos tenido que ir ajustando a medida que han ido avanzando las circunstancias.