Nunca es tarde para pedir perdón

Abandono. Muy de vez en cuando algunos políticos piden perdón por no hacer las cosas bien. El gesto ayer de la edil Esther Díez, de Compromís, fue valorado por parte de familiares de la residencia de Altabix, que urgen medidas.

Hasta se emocionaron este lunes familiares de los usuarios de la residencia de Altabix tras conocer que a la edil de Compromís Esther Díez no le dolieron prendas en pedir disculpas por lo ocurrido en los últimos meses, sobre todo en los momentos más duros de la pandemia, en la residencia de Altabix de Elche, centro público de gestión privada y cúmulo de problemas, algunos de los cuales están denunciados incluso ante los tribunales.

«Por supuesto que pedimos perdón a las personas mayores y a los familiares que están sufriendo estos problemas en la residencia, e insisto: claro que hemos dado traslado y se tienen que solucionar de manera urgente», indicaba Díez, quien tuvo que aguantar casi sola el chaparrón de PP y Vox. La edil de Mayores, Puri Vives, defendió, no con éxito, su labor, y aseguró que había estado donde tenía que estar ya que había hecho todo lo posible, pese a no ser competencia municipal. Aún así llegó a señalar que no tenía problemas en ser «cabeza de turca» si llegara el momento por lo acontecido en esta residencia, donde hubo demasiados fallecidos y contagios por el covid.

Los populares conseguían casi por sorpresa que se metiera en el pleno de este lunes una moción in voce sobre el pasado y presente de esta residencia. La edil Loli Serna, y en un ambiente casi de emoción contenida durante algunas de las intervenciones, recordaba que la situación es «insostenible», que hay tres personas a las que recientemente les ha dado un síncope por el calor (ayer aún estaban sin instalar, según los afectados, los cinco aires acondicionados, que aún así son aún insuficientes, sin contar la falta de persianas), además de indicar que esta residencia lleva ocho años reclamando actuaciones.

Cs lamentó que desde València se diga continuamente que «se está en ello, que se va solucionar y reparar», y puso su acento, la edil Eva Crisol, en que los problemas (relacionados con infraestructuras, servicios, comunicaciones, limpieza, mantenimiento, falta de personal...) son anteriores a la pandemia.

El bipartito rechaza aprobar la moción para urgir al Consell a que subsane las deficiencias en este complejo

Vox, por voz de la concejala Aurora Rodil, aseguró que hace dos años ya vio imágenes en este centro propias de países subdesarrollados y que hacía corresponsable al gobierno local «aunque digan que no tienen competencias».

Esther Díez, en su primera intervención, no ocultaba que urgía una respuesta inmediata ante el estado en que se halla esta residencia y que los cinco aires condicionados no podían ser de momento más porque representan el máximo del importe que permitía un contrato menor por la vía urgente. Vox replicaría luego que si las personas mayores no estaban en un lugar en condiciones se las tenía que haber trasladado a otro que sí las reuniera hasta que se instalara la climatización o se llevaran a cabo las obras necesarias. El arreglo del jardín, dijo Díez, está ya en trámite de contratación y aseguró que al decaer el estado de alarma no se puede ir ahora más deprisa, algo que ponen en duda los familiares.

La edil dijo también que ya hay al menos tres expedientes abiertos a la empresa concesionaria (no aclaró si es la empresa actual o la anterior). Uno cerrado por importe de 100.000 euros, otro en trámite por valor de 10.000 euros, y se está estudiando un tercero, «con lo cual la empresa tendrá que responder por esas deficiencias». Desde Compromís recordaron que hace ocho años gobernaba el PP «y usted era la edil de Servicios Sociales», dijo Díez refiriéndose a Serna, la cual le respondió diciendo que los populares llevan ya seis años sin gobernar. «Cuéntenos que van a hacer para solucionarlo», replicó la popular.

Pese a todo ello, PSOE y Compromís votaron finalmente este lunes en contra de aprobar esta moción para urgir medidas urgentes porque no se retiró de la misma la parte en la que se pedía reprobar a la consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, (que precisamente acude este martes a Elche donde, entre otras cuestiones, está previsto que dé explicaciones por lo acontecido en dicha residencia) «por su deficiente gestión, su falta de implicación y el abandono» a dicha instalación. Cabe recordar también que en la protesta de familiares de esta residencia a principios de julio con duras críticas a Oltra estuvieron todos los grupos municipales salvo representantes de Compromís.